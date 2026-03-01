ABD ve İsrail'den İran'a Büyük Darbe - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD ve İsrail'den İran'a Büyük Darbe

01.03.2026 23:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CENTCOM ve İsrail, İran Devrim Muhafızları'na ait askeri altyapının imha edildiğini açıkladı.

(ANKARA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamalarda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) ait kritik askeri altyapının hedef alındığını ve imha edildiğini öne sürdü.

CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Dün gerçekleştirilen büyük ölçekli ABD saldırısı yılanın başını kesti. Amerika dünyanın en güçlü ordusuna sahiptir ve IRGC'nin artık bir karargahı yoktur" ifadeleri kullanıldı.

CENTCOM, paylaştığı görüntüler eşliğinde, saldırılarda İran'ın entegre hava savunma sistemleri, donanma gemileri ve denizaltıları, gemi savar füze mevzileri, yer altı füze alanları ve askeri haberleşme kabiliyetlerinin de vurulduğunu ileri sürdü. CENTCOM, sosyal medya paylaşımında saldırıların görüntülerine de yer verdi.

İsrail ordusu: "Onlarca komuta merkezi vuruldu"

İsrail ordusu da bugün yaptığı açıklamada, İran'a ait onlarca askeri komuta merkezinin hedef alındığını bildirdi. Açıklamada, vurulan hedefler arasında IRGC karargahı, istihbarat merkezleri, IRGC Hava Kuvvetleri komuta merkezleri ve iç güvenlik karargahlarının bulunduğu belirtildi.

İsrail ordusu ayrıca, balistik füze bataryaları ile hava savunma sistemlerinin de imha edildiğini öne sürdü.

"Komuta ve kontrol kapasitesi ciddi biçimde zayıflatıldı"

İsrail ordusunun açıklamasında, "Tamamlanan saldırı dalgası, İran rejiminin komuta ve kontrol kabiliyetlerini ciddi ölçüde zayıflatmış, merkezi askeri karargahlarında görev yapan personelin etkisiz hale getirilmesini sağlamıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hedef alınan merkezlerin, İran yetkililerinin muharebe faaliyetlerini yönettiği, operasyonlar geliştirdiği ve istihbarat değerlendirmeleri yaptığı noktalar olduğu kaydedildi.

CENTCOM'a göre İran'ın saldırı düzenlediği öne sürülen noktalar

Öte yandan CENTCOM, İran'ın sivilleri hedef aldığını ileri sürerek, saldırı düzenlendiği iddia edilen noktaları şöyle sıraladı: Dubai Uluslararası Havalimanı, Kuveyt Uluslararası Havalimanı, Dubai'de Zayed Uluslararası Havalimanı, Irak'ın kuzeyindeki Erbil Uluslararası Havalimanı, Dubai'de Fairmont Palm ve Burj Al Arab otelleri, Bahreyn'de Crowne Plaza Oteli, Dubai Limanı, İsrail'in Hayfa kentindeki petrol rafinerisi, Beyt Şemeş ve Tel Aviv'deki yerleşim alanları, Bahreyn'de Era Views Towers yerleşkesi ile Katar'daki bazı yerleşim bölgeleri.

CENTCOM söz konusu paylaşımını kısa bir süre sonra sildi.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD ve İsrail'den İran'a Büyük Darbe - Son Dakika

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı’da gramın fiyatını görenler inanamıyor Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
İran’a saldırılar sürerken Netanyahu, Trump’la telefonda görüştü İran'a saldırılar sürerken Netanyahu, Trump'la telefonda görüştü
Savaş uçakları İran’ı vururken Trump’ın nerde olduğu ortaya çıktı Savaş uçakları İran'ı vururken Trump'ın nerde olduğu ortaya çıktı
Dünyanın en yüksek yapısı İran füzesi yakınlarına düştü Dünyanın en yüksek yapısı! İran füzesi yakınlarına düştü
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi
Laiklik bildirisine soruşturma 168 kişi ifade verecek Laiklik bildirisine soruşturma! 168 kişi ifade verecek

23:22
Trump: İran’a saldırılar 4 hafta sürebilir
Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
23:11
Merkez Bankası’ndan, 1 hafta vadeli repo ihalelerini durdurma kararı
Merkez Bankası'ndan, 1 hafta vadeli repo ihalelerini durdurma kararı
22:35
İran, İsrail’i bir kez daha vurdu
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu
22:00
Zirve yarışında fark 4’e çıktı Fenerbahçe’den üst üste ikinci puan kaybı
Zirve yarışında fark 4'e çıktı! Fenerbahçe'den üst üste ikinci puan kaybı
20:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hamaney mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı
20:14
Irak’ın Erbil Havalimanı’nda patlama meydana geldi
Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 23:51:34. #.0.5#
SON DAKİKA: ABD ve İsrail'den İran'a Büyük Darbe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.