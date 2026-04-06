ABD ve İsrail gece boyunca vurdu! İran'da 34 kişi hayatını kaybetti

06.04.2026 09:14
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta 38. gün de tüm şiddetiyle devam ediyor. ABD ve İsrail'in geceden bu yana İran'ın farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 34 kişi hayatını kaybetti.

ABD ve İsrail’in İran’ın farklı bölgelerine gece boyunca düzenlediği saldırılarda en az 34 kişi hayatını kaybetti. İran kaynakları, saldırıların özellikle başkent Tahran çevresi ile sanayi ve altyapı noktalarında yoğunlaştığını bildirdi.

BİRDEN FAZLA ŞEHİR HEDEF ALINDI

Son saldırı dalgasında Tahran başta olmak üzere birçok şehirde patlamalar yaşandığı, bazı bölgelerde enerji ve gaz altyapısının hedef alındığı aktarıldı. Dış basına göre saldırılar yalnızca askeri noktalarla sınırlı kalmadı, sivil alanlarda da can kayıpları meydana geldi. Gece saatlerinde gerçekleştirilen bombardımanın, savaşın başlangıcından bu yana en yoğun saldırı dalgalarından biri olduğu değerlendiriliyor.

SON 24 SAATTE SALDIRILAR ARTTI

Uluslararası kaynaklar, ABD ve İsrail’in son günlerde İran’daki hedeflere yönelik saldırılarını genişlettiğini ve altyapıyı da kapsayan daha geniş bir strateji izlediğini belirtiyor. Ayrıca İran genelinde çok sayıda şehrin vurulduğu, bazı bölgelerde kurtarma ekiplerinin de saldırılardan etkilendiği bildirildi.

SAVAŞ BÖLGEYE YAYILIYOR

Şubat sonunda başlayan savaşta can kaybı hızla artarken, çatışmalar artık yalnızca İran ile sınırlı kalmıyor. İran’ın misilleme saldırıları Körfez ülkeleri ve İsrail’i de hedef alırken, bölgedeki enerji altyapıları ciddi risk altında bulunuyor. Diplomatik girişimler sürse de, taraflar arasındaki gerilim düşmezken yeni saldırıların yaşanabileceği belirtiliyor.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, dönemin İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı Bir zamanlar servet kazanıyordu Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı! Bir zamanlar servet kazanıyordu
CHP, Özkan Yalım’ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu
Trump’tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı’nı açın... Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...

11:27
Trump’tan Taliban’a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin
Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin
11:17
İslam Memiş, altın için rakam verip uyardı: Sakın bu hatayı yapmayın
İslam Memiş, altın için rakam verip uyardı: Sakın bu hatayı yapmayın
10:50
Ateşkes konuşulurken İran’ın kritik ismi öldürüldü
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
10:42
Kayıp tam 100 milyon TL Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
10:32
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
10:11
İran ve ABD’ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
