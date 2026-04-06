ABD ve İsrail gece boyunca vurdu! İran\'da 34 kişi hayatını kaybetti

ABD ve İsrail’in İran’ın farklı bölgelerine gece boyunca düzenlediği saldırılarda en az 34 kişi hayatını kaybetti. İran kaynakları, saldırıların özellikle başkent Tahran çevresi ile sanayi ve altyapı noktalarında yoğunlaştığını bildirdi.

BİRDEN FAZLA ŞEHİR HEDEF ALINDI

Son saldırı dalgasında Tahran başta olmak üzere birçok şehirde patlamalar yaşandığı, bazı bölgelerde enerji ve gaz altyapısının hedef alındığı aktarıldı. Dış basına göre saldırılar yalnızca askeri noktalarla sınırlı kalmadı, sivil alanlarda da can kayıpları meydana geldi. Gece saatlerinde gerçekleştirilen bombardımanın, savaşın başlangıcından bu yana en yoğun saldırı dalgalarından biri olduğu değerlendiriliyor.

SON 24 SAATTE SALDIRILAR ARTTI

Uluslararası kaynaklar, ABD ve İsrail’in son günlerde İran’daki hedeflere yönelik saldırılarını genişlettiğini ve altyapıyı da kapsayan daha geniş bir strateji izlediğini belirtiyor. Ayrıca İran genelinde çok sayıda şehrin vurulduğu, bazı bölgelerde kurtarma ekiplerinin de saldırılardan etkilendiği bildirildi.

SAVAŞ BÖLGEYE YAYILIYOR

Şubat sonunda başlayan savaşta can kaybı hızla artarken, çatışmalar artık yalnızca İran ile sınırlı kalmıyor. İran’ın misilleme saldırıları Körfez ülkeleri ve İsrail’i de hedef alırken, bölgedeki enerji altyapıları ciddi risk altında bulunuyor. Diplomatik girişimler sürse de, taraflar arasındaki gerilim düşmezken yeni saldırıların yaşanabileceği belirtiliyor.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, dönemin İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.