ABD ve İsrail, Hizbullah'ı hedef aldı

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, Hizbullah'ın "saldırı altyapısının dağıtılması" gerektiği konusunda mutabık kaldı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamaya göre, Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede ikili, güvenlik alanındaki gelişmeleri ve İsrail'in operasyonlarını değerlendirdi.

Austin, ABD'nin İsrail'in "kendini savunma hakkı"na verdiği desteği teyit etti.

İki bakan ayrıca, Hizbullah'ın, İsrail'e yönelik "7 Ekim (2023) tarzı saldırılar" düzenlemesini önlemek adına sınır boyunca "saldırı altyapısının dağıtılması" gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Kısa sürede "güvenlik ve istikrarın sağlanması" için askeri saldırılardan diplomatik zemine dönülmesinin önemini ele alan ikili, İran'ın İsrail'e doğrudan saldırı başlatması durumunda, bunun doğuracağı "ciddi sonuçları" da görüştü.

?İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1273 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten bu yana kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1273 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülkede yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.