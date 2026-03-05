ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran'daki ilkokula saldırının soruşturulduğunu açıkladı - Son Dakika
ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran'daki ilkokula saldırının soruşturulduğunu açıkladı

05.03.2026 08:19
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki bir ilkokula düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Saldırı sonucu 153 öğrenci ve öğretmen hayatını kaybetti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ve İsrail'in İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki bir ilkokula düzenlediği saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.Hegseth, basına yaptığı açıklamada, Minab kentindeki "Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu" saldırısına dair konuştu. ABD ve İsrail'in saldırısında ilkokulun bombalanmasına ilişkin sorulan soruya karşılık Hegseth, "Söyleyebileceğim tek şey, olayı soruşturduğumuzdur." yanıtını verdi.

"SİVİL HEDEFLERİ HİÇBİR ZAMAN HEDEF ALMAYIZ"

Hegseth, ABD ordusunun "sivil hedefleri hiçbir zaman hedef almadığını" savundu. İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

