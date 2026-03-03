ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... Btp Genel Başkanı Baş: "Ortada Hukuk Yok, Haydutluk ve Haçlı-Siyonist İttifakının Vahşeti Var"

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin, "Uluslararası hukukun yerini haydutluğun aldığı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç, eşkıyanın dünyaya hükümdar olduğu bir süreç. Daha dün Gazze'de yaptıkları soykırımları unutulan ABD–İsrail ikilisi, yine yeniden İran'a çullandı. Ortada hukuk yok, haydutluk var; hukuk yok, Haçlı-Siyonist ittifakının vahşeti var" dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, ABD ve İsrail'in İran saldırısını değerlendirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Baş, süreci "uluslararası hukukun yerini haydutluğun aldığı bir dönem" olarak nitelendirerek, Orta Doğu'daki gerginliklere dikkati çekti.

Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasının Atatürk çizgisine sıkı sıkıya bağlı kalmakla mümkün olacağını savunan Baş, şunları kaydetti:

"Uluslararası hukukun yerini haydutluğun aldığı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç, eşkıyanın dünyaya hükümdar olduğu bir süreç. Daha dün Gazze'de yaptıkları soykırımları unutulan ABD–İsrail ikilisi, yine yeniden İran'a çullandı. Hukuksuz, insafsız bir saldırıyla komşumuz İran'ın bir numaralı ismi Ali Hamaney, ailesi ve üst düzey birçok isim şehit edildi. Üzerinde herkesin uzun uzun düşünmesi gereken bir durumla karşı karşıyayız. Biz meseleye insanlık açısından ve Türkiye'mizin bekası açısından bakmak zorundayız. Ortada egemen bir ülkenin liderinin katledildiği bir saldırı var, ortada 168 kız çocuğunun katledildiği bir saldırı var. Ortada hukuk yok, haydutluk var; hukuk yok, Haçlı-Siyonist ittifakının vahşeti var."

"Bizi Orta Doğu girdabından Atatürk çizgisi kurtarır"

ABD–İsrail ikilisinin İran saldırısı, hem İran özelinde hem de İslam coğrafyasında birçok hakikati ortaya çıkarmıştır. Meseleye İran açısından bakacak olursak ortada büyük bir istihbarat zafiyeti söz konusu. Bu zafiyet, devletin bir numarasının ölümüne neden olan bir zafiyet. Belli ki en üst düzey isimler arasında ajan var. Kısa bir süre önce bombaların hedefi olmuş bir ülkenin böyle bir tedbirsizliğini anlamak mümkün değil. İran'ın her şeye rağmen saldırıya güçlü bir karşılık vermesi kıymetli. İsrail ve bölge ülkelerindeki ABD üsleri hedef alındı. Bu durum da ABD'ye güvenen Körfez ülkeleri açısından ibretlik bir durumu ortaya çıkardı. ABD, bu ülkelerin hiçbirini koruyamadı. Demek ki ABD'ye güvenip onun kayığına binmemek gerek.

Dileğimiz, ülkemiz başta olmak üzere tüm Orta Doğu'nun Büyük Orta Doğu Projesi girdabından çıkıp huzur dolu günlere kavuşmasıdır. Bizi bu girdaptan kurtaracak olan da Atatürk çizgisidir. Ortadoğu haritasına baktığımız da bir tek Atatürk Türkiye'si kaldığını görüyoruz. İşte bu noktada üniter yapımızı, milli birliğimizi bozacak açılımlarla uğraşmak yerine Cumhuriyetimize sımsıkı sarılmak zorundayız."