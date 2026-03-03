ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... Btp Genel Başkanı Baş: "Ortada Hukuk Yok, Haydutluk ve Haçlı-Siyonist İttifakının Vahşeti Var" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... Btp Genel Başkanı Baş: "Ortada Hukuk Yok, Haydutluk ve Haçlı-Siyonist İttifakının Vahşeti Var"

03.03.2026 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin, "Uluslararası hukukun yerini haydutluğun aldığı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç, eşkıyanın dünyaya hükümdar olduğu bir süreç. Daha dün Gazze’de yaptıkları soykırımları unutulan ABD–İsrail ikilisi, yine yeniden İran’a çullandı. Ortada hukuk yok, haydutluk var; hukuk yok, Haçlı-Siyonist ittifakının vahşeti var" dedi.

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin, "Uluslararası hukukun yerini haydutluğun aldığı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç, eşkıyanın dünyaya hükümdar olduğu bir süreç. Daha dün Gazze'de yaptıkları soykırımları unutulan ABD–İsrail ikilisi, yine yeniden İran'a çullandı. Ortada hukuk yok, haydutluk var; hukuk yok, Haçlı-Siyonist ittifakının vahşeti var" dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, ABD ve İsrail'in İran saldırısını değerlendirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Baş, süreci "uluslararası hukukun yerini haydutluğun aldığı bir dönem" olarak nitelendirerek, Orta Doğu'daki gerginliklere dikkati çekti.

Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasının Atatürk çizgisine sıkı sıkıya bağlı kalmakla mümkün olacağını savunan Baş, şunları kaydetti:

"Uluslararası hukukun yerini haydutluğun aldığı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç, eşkıyanın dünyaya hükümdar olduğu bir süreç. Daha dün Gazze'de yaptıkları soykırımları unutulan ABD–İsrail ikilisi, yine yeniden İran'a çullandı. Hukuksuz, insafsız bir saldırıyla komşumuz İran'ın bir numaralı ismi Ali Hamaney, ailesi ve üst düzey birçok isim şehit edildi. Üzerinde herkesin uzun uzun düşünmesi gereken bir durumla karşı karşıyayız. Biz meseleye insanlık açısından ve Türkiye'mizin bekası açısından bakmak zorundayız. Ortada egemen bir ülkenin liderinin katledildiği bir saldırı var, ortada 168 kız çocuğunun katledildiği bir saldırı var. Ortada hukuk yok, haydutluk var; hukuk yok, Haçlı-Siyonist ittifakının vahşeti var."

"Bizi Orta Doğu girdabından Atatürk çizgisi kurtarır"

ABD–İsrail ikilisinin İran saldırısı, hem İran özelinde hem de İslam coğrafyasında birçok hakikati ortaya çıkarmıştır. Meseleye İran açısından bakacak olursak ortada büyük bir istihbarat zafiyeti söz konusu. Bu zafiyet, devletin bir numarasının ölümüne neden olan bir zafiyet. Belli ki en üst düzey isimler arasında ajan var. Kısa bir süre önce bombaların hedefi olmuş bir ülkenin böyle bir tedbirsizliğini anlamak mümkün değil. İran'ın her şeye rağmen saldırıya güçlü bir karşılık vermesi kıymetli. İsrail ve bölge ülkelerindeki ABD üsleri hedef alındı. Bu durum da ABD'ye güvenen Körfez ülkeleri açısından ibretlik bir durumu ortaya çıkardı. ABD, bu ülkelerin hiçbirini koruyamadı. Demek ki ABD'ye güvenip onun kayığına binmemek gerek.

Dileğimiz, ülkemiz başta olmak üzere tüm Orta Doğu'nun Büyük Orta Doğu Projesi girdabından çıkıp huzur dolu günlere kavuşmasıdır. Bizi bu girdaptan kurtaracak olan da Atatürk çizgisidir. Ortadoğu haritasına baktığımız da bir tek Atatürk Türkiye'si kaldığını görüyoruz. İşte bu noktada üniter yapımızı, milli birliğimizi bozacak açılımlarla uğraşmak yerine Cumhuriyetimize sımsıkı sarılmak zorundayız."

Kaynak: ANKA

Türkiye Partisi, Hüseyin Baş, İsrail, Güncel, Gazze, Hukuk, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... Btp Genel Başkanı Baş: 'Ortada Hukuk Yok, Haydutluk ve Haçlı-Siyonist İttifakının Vahşeti Var' - Son Dakika

Güney Kıbrıs’ın ikinci büyük havalimanı tahliye ediliyor Güney Kıbrıs'ın ikinci büyük havalimanı tahliye ediliyor
Böylesi 40 yılda bir görülür Göztepe’de korkutan istatistik Böylesi 40 yılda bir görülür! Göztepe'de korkutan istatistik
İspanya, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
İsrail’in vurduğu şehirler bu hale geldi İsrail'in vurduğu şehirler bu hale geldi
Uzmanlar anlattı Enerji fiyatlarındaki artış Türkiye’yi nasıl etkiler Uzmanlar anlattı! Enerji fiyatlarındaki artış Türkiye'yi nasıl etkiler?

14:35
İran’ı bu kez füzeler değil deprem vurdu Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
14:13
Cephe hattında planlar tutmadı mı Trump’ı daha önce hiç böyle görmediniz
Cephe hattında planlar tutmadı mı? Trump'ı daha önce hiç böyle görmediniz
13:58
Bomba iddia: İsrail, İran’a gece yarısı kara operasyonu düzenledi
Bomba iddia: İsrail, İran'a gece yarısı kara operasyonu düzenledi
13:44
ABD’nin Katar’daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
13:20
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 14:53:33. #7.11#
SON DAKİKA: ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... Btp Genel Başkanı Baş: "Ortada Hukuk Yok, Haydutluk ve Haçlı-Siyonist İttifakının Vahşeti Var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.