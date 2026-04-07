ABD ve İsrail'in İran Savaşındaki Çıkmazı ve Küresel Etkileri

ABD ve İsrail'in İran saldırıları sonrası askeri çıkmazı, Washington'ın küresel liderlik statüsünü yıkım eşiğine sürüklüyor. Kara harekatı ısrarı, Birinci Dünya Savaşı sonrası İngiltere örneğine benzer bir devir teslim sürecini tetikliyor. Petro-dolar sisteminin çöküşü, savaşın ekonomik ve siyasi faturasını doğrudan ABD'ye keserken, Türkiye'nin de içinde bulunduğu yeniden dizayn projeleri NATO üzerinden meşrulaştırılmaya çalışılıyor.

Emekli Amiral Türker Ertürk, ABD ve İsrail'in köşeye sıkıştığını, çözüm üretemediklerini belirterek, kara harekatının ABD için yıkım olacağını vurguluyor. Nükleer silah kullanımı ihtimalini değerlendiren Ertürk, günlük bir milyar dolar harcama yapıldığını ifade ediyor ve Trump ile Netanyahu'nun savaştan sağ çıkamayacağını öngörüyor. ABD'nin İran savaşından sonra küresel liderliğini kaybedeceğini, içerde rejim tartışmalarının başlayacağını ve Rusya ile Çin'in kazanacağını düşünüyor.

Ertürk, bölgenin yeniden dizayn edilme sürecinde Türkiye'nin de yer aldığını, iktidarın bu projelere yardım ettiğini söylüyor. NATO zirvesinin Türkiye'de yapılmasını talihsiz bulan Ertürk, Karadeniz'e müdahale girişimlerinin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni delmek anlamına geleceğini belirtiyor. Türkiye'nin egemenlik temellerini hedef alan tehlikeli süreçlere dikkat çekiyor.