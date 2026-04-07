ABD ve İsrail'in İran Savaşındaki Çıkmazı ve Küresel Etkileri
ABD ve İsrail'in İran Savaşındaki Çıkmazı ve Küresel Etkileri

07.04.2026 17:19
Emekli Amiral Türker Ertürk, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri stratejilerini değerlendirdi. Ertürk, kara harekatının ABD için yıkım olacağını ve küresel liderliği kaybetme sürecine girildiğini belirtti. Türkiye'nin yeniden dizayn projelerinde yer aldığını vurguladı.

ABD ve İsrail'in İran saldırıları sonrası askeri çıkmazı, Washington'ın küresel liderlik statüsünü yıkım eşiğine sürüklüyor. Kara harekatı ısrarı, Birinci Dünya Savaşı sonrası İngiltere örneğine benzer bir devir teslim sürecini tetikliyor. Petro-dolar sisteminin çöküşü, savaşın ekonomik ve siyasi faturasını doğrudan ABD'ye keserken, Türkiye'nin de içinde bulunduğu yeniden dizayn projeleri NATO üzerinden meşrulaştırılmaya çalışılıyor.

Emekli Amiral Türker Ertürk, ABD ve İsrail'in köşeye sıkıştığını, çözüm üretemediklerini belirterek, kara harekatının ABD için yıkım olacağını vurguluyor. Nükleer silah kullanımı ihtimalini değerlendiren Ertürk, günlük bir milyar dolar harcama yapıldığını ifade ediyor ve Trump ile Netanyahu'nun savaştan sağ çıkamayacağını öngörüyor. ABD'nin İran savaşından sonra küresel liderliğini kaybedeceğini, içerde rejim tartışmalarının başlayacağını ve Rusya ile Çin'in kazanacağını düşünüyor.

Ertürk, bölgenin yeniden dizayn edilme sürecinde Türkiye'nin de yer aldığını, iktidarın bu projelere yardım ettiğini söylüyor. NATO zirvesinin Türkiye'de yapılmasını talihsiz bulan Ertürk, Karadeniz'e müdahale girişimlerinin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni delmek anlamına geleceğini belirtiyor. Türkiye'nin egemenlik temellerini hedef alan tehlikeli süreçlere dikkat çekiyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Türker Ertürk, Türkiye, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
