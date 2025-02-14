ABD ve NATO'dan Ukrayna'ya NATO Üyeliği Vurgusu - Son Dakika
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ABD ve NATO'dan Ukrayna'ya NATO Üyeliği Vurgusu

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Ukrayna'nın NATO üyeliği ihtimalini müzakere çerçevesinde değerlendirdi.

14.02.2025 17:18
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BRÜKSEL, 14 Şubat (Xinhua) -- ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth (solda) ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Belçika'nın başkenti Brüksel'de ortak basın toplantısı düzenledi, 13 Şubat 2025.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth çarşamba günü yaptığı açıklamada Ukrayna- Rusya çatışmasını sona erdirmek için müzakere yoluyla çözüm çerçevesinde Ukrayna'nın Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO) katılımı ihtimalini gözardı ettiklerini söyledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının açılış konuşmasını yapan Hegseth, ülkesinin Ukrayna'ya "NATO üyeliği yoluyla" güvenlik güvencelerinin "sağlanmaması gerektiği" yönündeki tutumunu dile getirdi. (Fotoğraf: Peng Ziyang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel ABD ve NATO'dan Ukrayna'ya NATO Üyeliği Vurgusu - Son Dakika

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