ABD ve Panama, Venezuela'daki seçimlerden endişeli

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ABD Başkanı Joe Biden ile Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, telefon görüşmesinde, Venezuela'da 28 Temmuz'da yapılan devlet başkanı seçimlerinden endişeli olduklarını vurguladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, telefonda görüşen Biden ile Mulino, Venezuela'da 28 Temmuz'da düzenlenen devlet başkanı seçimlerini ele aldı.

Görüşmede iki lider, Venezuela'daki seçimlerin ardından oy sayma sürecinde ciddi kusurlar bulunduğunu dile getirerek, bu nedenle endişeli olduklarını belirtti.

Biden, Venezuela'da "demokratik normların yeniden tesis edilmesi ve siyasi baskının kınanması için Panama'nın bölgesel desteği harekete geçirme çalışmaları da dahil olmak üzere demokrasiyi ilerletme çabalarından" dolayı Mulino'ya teşekkür etti.

BM'den "Seçim Konseyi yetersiz" değerlendirmesi

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından gönderilen 4 kişilik uzman ekip, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti tarafından davet edilen az sayıdaki bağımsız gözlemci heyetinden biri olarak başkent Caracas'ta bir aydan fazla bir süre geçirdi.

BM uzmanlarından oluşan heyetin açıklamasında, Venezuela Ulusal Seçim Konseyi'nin (CNE) "güvenilir seçimlerin yapılabilmesi için gerekli temel şeffaflık ve dürüstlük önlemlerinde yetersiz kaldığını" kaydetti.

Maduro üçüncü kez kazanmıştı

Venezuela Seçim Konseyi'nin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Devlet Başkanı Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado ise seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.