ABD ve Polonya Bilgi Manipülasyonunu Engelleme İçin İşbirliği Yapacak - Son Dakika
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ABD ve Polonya Bilgi Manipülasyonunu Engelleme İçin İşbirliği Yapacak

ABD ve Polonya Bilgi Manipülasyonunu Engelleme İçin İşbirliği Yapacak

ABD ve Polonya, bilgi manipülasyonunu engelleme konusunda işbirliği yapmak için bir mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma ile yabancı bilgi manipülasyonunun yarattığı tehdit konusunda bilgi paylaşımı arttırılacak ve Ukrayna'daki bilgi kirliliğini önlemek için Ukrayna İletişim Grubu kuruldu. İletişim grubu, Kremlin'den yanlış bilgi yayanları ifşa etme çabalarının bir uzantısı olacak ve küresel bilgi bütünlüğünün korunması için bir araç olacak.

11.06.2024 11:57
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ABD ve Polonya, başka ülkelerin "bilgi manipülasyonunu" engellemede işbirliğini öngören bir mutabakat zaptı imzaladı.

Beyaz Saraydan yapılan açıklamaya göre, anlaşmayı ABD Küresel İletişim Merkezi Özel Temsilcisi ve Koordinatörü James Rubin ve Polonya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Dezenformasyonla Mücadele Temsilcisi Tomasz Chlon imzaladı.

İki ülke, mutabakat zaptıyla "yabancı bilgi manipülasyonunun yarattığı tehdit" konusunda bilgi paylaşımını arttırmayı hedefliyor.

ABD, Polonya dışında Avrupa, Asya, Afrika ve Kuzey Amerika kıtalarındaki 17 ülkenin dezenformasyonla mücadele kapsamında birlikte çalışacağı bildirildi.

Ukrayna'daki bilgi kirliliğini önlemek için Ukrayna İletişim Grubu kuruldu

ABD ve Polonya, " Rusya'nın Ukrayna'daki savaş faaliyetlerinin doğru aktarılmasını sağlamak ve bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi" için merkezi Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Ukrayna İletişim Grubunu (UCG) kurdu.

Beyaz Sarayın açıklamasında, iletişim grubunun " Kremlin'den yanlış bilgi yayanları" ifşa etme çabalarının bir uzantısı olduğu ve küresel bilgi bütünlüğünün korunması için bir araç olacağı aktarıldı.

İletişim grubu sayesinde aynı fikirdeki ortak hükümetlerin bir araya getirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Kremlin, Ukrayna, Polonya, Politika, Güncel, Son Dakika

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