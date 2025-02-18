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ABD ve Rus Heyetleri Görüştü

ABD ve Rusya heyetleri, ikili ilişkileri normalleştirmek ve Ukrayna savaşını sonlandırmak için Riyad'da bir araya geldi.

18.02.2025 16:54
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ABD ve Rus heyetlerinin, ikili ilişkileri normalleştirme ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırma hedefiyle yaptıkları toplantı bitti.

TASS haber ajansına göre, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinden sonra Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelen iki ülkenin heyetlerinin toplantısı 4,5 saat sürdü.

Görüşmelerde Rus heyetinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev; ABD heyetinde ise ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff yer aldı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, basın mensuplarına toplantının sona erdiğini belirterek, iki ülke heyetlerinin Ukrayna konusunda ilerleyen zamanda görüşmeye devam edeceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump arasında gelecek hafta bir görüşme yapılma ihtimalinin düşük olduğuna işaret eden Uşakov, "İki ülke heyetleri arasında yakın çalışmalar yapılması gerekiyor. Biz buna hazırız ancak liderlerin görüşmesine ilişkin bir tarih vermek henüz zor." dedi.

Uşakov, Ukrayna konusunda müzakerelere katılacak Rus yetkililerin Putin tarafından belirleneceğinin altını çizdi.

Kaynak: AA

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