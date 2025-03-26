ABD ve Türkiye'den Güvenlik ve Ticaret İşbirliği - Son Dakika
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ABD ve Türkiye'den Güvenlik ve Ticaret İşbirliği

Rubio, Fidan'la görüşmesinde ticaret ve güvenlik işbirliğini ele alırken, Türkiye'deki tutuklamalara endişe duydu.

26.03.2025 10:43
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(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Washington'da yaptığı görüşmeye ilişkin "ABD, Türkiye ile son dönemde yapılan ticaret ilerlemelerini sürdürüyor. Ayrıca, Ukrayna ve Güney Kafkasya'daki barıştan, İran'ın istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine karşı Suriye'yi desteklemeye kadar temel konularda birlikte ortaklık kuruyoruz. Türkiye'deki son tutuklamalar ve protestolarla ilgili endişelerimi dile getirdim" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün ABD'nin başkenti Washington'a ziyareti sırasında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile heyetelerarası bir görüşme gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Fidan ile Rubio görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, iki bakanın güvenlik ve ticaret alanındaki kilit konularda iş birliğini görüştüğü dile getirilirken; Bakan Rubio'nun Ukrayna ve Güney Kafkasya'da barış için Türkiye'nin desteğini talep ettiği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler de kaydedildi:

"Türkiye'nin IŞİD'i yenmek için Küresel Koalisyon'daki liderliğini takdir eden Bakan, ne uluslararası terörizm için bir üs ne de İran'ın istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri için bir yol olan istikrarlı, birleşik ve barışçıl bir Suriye'nin desteklenmesi için yakın iş birliğine duyulan ihtiyacı yineledi. Bakan ayrıca ikili ticarette son dönemde kaydedilen ilerlemelere dikkat çekti ve ileriye dönük olarak daha da büyük bir ekonomik ortaklığı teşvik etti. Son olarak Bakan, Türkiye'de son dönemde yaşanan tutuklamalar ve protestolarla ilgili endişelerini dile getirdi."

Görüşmeden sonra Rubio, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, her iki ülkemize de fayda sağlayacak ticaret ve güvenlik konusunda iş birliğini görüşmek üzere Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldik" dedi. Rubio, paylaşımda şu ifadelere de yer verdi:

"ABD, Türkiye ile son dönemde yapılan ticaret ilerlemelerini sürdürüyor. Ayrıca, Ukrayna ve Güney Kafkasya'daki barıştan, İran'ın istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine karşı Suriye'yi desteklemeye kadar temel konularda birlikte ortaklık kuruyoruz. Türkiye'deki son tutuklamalar ve protestolarla ilgili endişelerimi dile getirdim."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Güney Kafkasya, İnsan Hakları, Dış Politika, Hakan Fidan, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Türkiye, Suriye, Güncel, Dünya, Son Dakika

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