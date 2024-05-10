ABD ve Ürdün, Gazze\'ye insani yardım gönderdi

Güncel

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri ile ortaklaşa düzenledikleri operasyonla Gazze'nin kuzeyine 25 bin 300'den fazla öğüne denk gelen insani yardımı ve 2 bin 720 kilogramlık gıda malzemesini havadan indirdiklerini bildirdi.

CENTCOM, X sosyal medya hesabından operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, dün yerel saatle 12.11'de 25 bin 300'den fazla öğüne denk gelen tüketime hazır gıdaya ek olarak, Ürdün'ün sağladığı yaklaşık 2 bin 720 kilogramlık gıda malzemesinin ABD'nin C-130 tipi askeri uçakları vasıtasıyla Gazze'nin kuzeyine indirildiği kaydedildi.

ABD'nin bugüne kadar yaklaşık 1220 ton insani yardım yaptığı belirtilen açıklamada, ABD'nin havadan insani yardımını sürdüreceği vurgulandı.