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ABD Vize Kısıtlaması Getirdi

ABD, düzensiz göçü kolaylaştıran seyahat acentelerine vize kısıtlaması getirecek.

16.01.2025 23:16
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mathew Miller tarafından yapılan açıklamada, ABD'ye düzensiz göçü kolaylaştıran seyahat acentelerinin üst düzey yöneticilerine vize kısıtlaması getirildiği belirtildi.

Miller, yazılı açıklamasında, "Dışişleri Bakanlığı bugün, Avrupa ve Asya'da faaliyet gösteren seyahat acentelerinin birden fazla üst düzey yöneticisine, ABD'ye düzensiz göçü bilerek kolaylaştırdıkları gerekçesiyle vize kısıtlamaları getirmek için adımlar atıyor." ifadelerine yer verdi.

Bu konuda yeni kısıtlamalar için çalışmaların devam edeceğini belirten Miller, Latin Amerika, Orta Doğu, Avrupa, Asya, Kuzey Afrika ve Batı Afrika'daki 16 ülkeden bazı kişilere vize kısıtlamaları getirmek için adımlar atıldığını, Nikaragua, Küba ve Libya'yı bağlayan rotalar da dahil, 70'ten fazla charter uçuş rotasını kapatmaya yardımcı olduklarını bildirdi.

Sözcü Miller, "Hiç kimse savunmasız göçmenlerden kar elde etmemelidir." ifadesine yer verdiği açıklamada, söz konusu vize kısıtlama politikasının küresel çapta olduğunu ve ayrıca Vize Muafiyet Programı'na hak kazanan kişiler için de geçerli olacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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