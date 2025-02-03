ABD Yardım Durumu BM'yi Olumsuz Etkiliyor

Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), ABD yönetiminin, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen tüm dış yardımları durdurmasının bazı hayati programlar üzerinde anında etki yarattığını belirtti.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Trump yönetiminin USAID yardımlarını durdurmasının BM üzerindeki etkisi hakkındaki bir soruya Dujarric, "Bu konuda sahadaki çeşitli BM ajanslarımızla iletişim halindeyiz. Bunlardan bazıları, hayat kurtarma faaliyetleri üzerinde anında etki yaratıyor." dedi.

Dujarric, ABD'nin dünyadaki insani yardım programlarına karşı "çok cömert" olduğunu ifade ederek, 2024'te 14 milyar dolar ile küresel insani yardım çağrısının yüzde 47'sine katkıda bulunduğu bilgisini paylaştı.

USAID'ın, BM ve insani kalkınma çalışmaları için kritik bir ortak olduğunu vurgulayan Dujarric, kalkınma ajansı ile ilgili gelişmeleri izlemeye ve değerlendirmeye devam ettiklerini kaydetti.

USAID ile ilgili tartışmalar

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Ocak'ta, başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede, ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresi başlatıldığı kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta, bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki Elon Musk da USAID yöneticileri ile yaşadığı sorundan dolayı geçen hafta çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuş, ajansın sosyal medya hesapları kapatılmıştı.

Daha sonra Başkan Trump ve Musk, USAID'ın kapatılması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.