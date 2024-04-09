ABD, Yemen'deki Husilere ait hava savunma sistemini ve insansız hava aracı sistemini imha etti - Son Dakika
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ABD, Yemen'deki Husilere ait hava savunma sistemini ve insansız hava aracı sistemini imha etti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki İran destekli Husilere ait bir hava savunma sistemi, yer kontrol istasyonu ve insansız hava aracı sistemini imha ettiğini duyurdu. Husilerin 7 Nisan'da koalisyon güçlerine ait bir gemiye gemisavar balistik füze ateşlediği de açıklandı. Ayrıca CENTCOM, Gazze'ye kuru gıda içeren havadan insani yardım indirdiğini bildirdi.

09.04.2024 09:27  Güncelleme: 09:29
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ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere ait hava savunma sistemi, yer kontrol istasyonu ve Kızıldeniz üzerinden fırlatılan bir insansız hava aracı sistemini imha ettiğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, dün Husiler tarafından kontrol edilen bölgelerde fırlatılmaya hazır iki füzesi bulunan hava savunma sistemi ve yer kontrol istasyonunun vurulduğu belirtildi.

Husilerin fırlattığı bir insansız hava aracı sisteminin de imha edildiği aktarılan açıklamada, Husilerin 7 Nisan'da da koalisyon güçlerine ait bir gemi yönüne gemisavar balistik füze ateşlediği kaydedildi.

CENTCOM, yaptığı ayrı bir açıklamada, "C-130" tipi askeri uçakla Gazze'nin kuzeyine içerisinde kuru gıdaların yer aldığı havadan insani yardım indirildiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Yemen'deki Husilere ait hava savunma sistemini ve insansız hava aracı sistemini imha etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD, Yemen'deki Husilere ait hava savunma sistemini ve insansız hava aracı sistemini imha etti - Son Dakika
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