YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere ait insansız deniz aracını imha etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere ait insansız deniz aracını imha etti

ABD'nin Yemen'deki Husilere ait insansız deniz aracına düzenlediği savunma saldırısıyla ilgili açıklama yapıldı. ABD'nin amacı, güçlerini korumak, seyrüsefer özgürlüğünü temin etmek ve uluslararası suları daha güvenli hale getirmektir. Husilerin eylemleri nedeniyle Kızıldeniz'deki deniz ticareti güvenliği tehlikeye girmiştir. Bu sebeple ABD ve İngiltere, Husilere karşı deniz görev gücü oluşturmuştur.

02.04.2024 10:54  Güncelleme: 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere ait insansız deniz aracını imha ettiğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) X sosyal medya hesabından, konuya ilişkin açıklama yapıldı.

ABD'nin dün yerel saatle 09.00'da Yemen'deki Husilere ait insansız deniz aracına "savunma saldırısı" düzenlediği belirtilen açıklamada, bu eylemin "ABD güçlerini korumak, seyrüsefer özgürlüğünü temin etmek ve uluslararası suları daha güvenli hala getirmek" amacıyla yapıldığı kaydedildi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA

Yemen, İran, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere ait insansız deniz aracını imha etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Van'da DEM Partililer ile polis arasında gerginlik
    11:13 Van'da DEM Partililer ile polis arasında gerginlik

    Van'da yapılan yerel seçimlerin ardından DEM Partililerin kutlama yapmasıyla polis arasında gerginlik yaşandı. Polis ekipleri TOMA ve gaz bombası kullanarak müdahale etti.

  • Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk sanayi kuruluşlarından biri olan Kocaeli SEKA Kağıt Fabrikası'nın kurucusu Mehmet Ali Kağıtçı'nın hayatı kitap oldu
    11:13 Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk sanayi kuruluşlarından biri olan Kocaeli SEKA Kağıt Fabrikası'nın kurucusu Mehmet Ali Kağıtçı'nın hayatı kitap oldu

    Kocaeli SEKA Kağıt Fabrikası'nın kurucusu Mehmet Ali Kağıtçı'nın hayatı, İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen bir programla tanıtılan 'Bir Cumhuriyet Aydını Mehmet Ali Kağıtçı' adlı kitapta anlatılıyor.

  • Microsoft Teams Artık Bir Office Uygulaması Değil
    11:11 Microsoft Teams Artık Bir Office Uygulaması Değil

    Microsoft, Teams'i küresel düzeyde Office'ten ayırmaya karar verdi. Teams artık Microsoft 365 ve Office 365 ile paketlenmeyecek. Bu hamle, AB pazarları için yapılan benzer bir adımın ardından gerçekleşti. Microsoft'un amacı, antitröst cezası riskini önlemek ve satın alma işlemlerini standartlaştırmak. Teams, bağımsız bir ürün olarak aylık 5,25 ABD doları fiyatla sunulacak.

  • Ünlü Şarkıcı Aydilge Acil Ameliyata Alındı
    11:10 Ünlü Şarkıcı Aydilge Acil Ameliyata Alındı

    Sahne tarzları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren 44 yaşındaki ünlü şarkıcı Aydilge, kalçasındaki labrum yırtığı nedeniyle acil ameliyata alındı. Ameliyat öncesi hastane odasında çekilen bir videoyu paylaşan Aydilge, dualarını ve iyi enerjilerini istedi.

  • Adana'da Saman Balyaları Arasında 305 Kilogram Skunk Ele Geçirildi
    11:10 Adana'da Saman Balyaları Arasında 305 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

    Adana'da durdurulan bir tırın içerisinde yapılan aramada, saman balyalarının arasında gizlenmiş 305 kilogram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli tutuklandı.

  • Hilal Özdemir, Suadiye Mahallesi'nde muhtar seçildi
    11:10 Hilal Özdemir, Suadiye Mahallesi'nde muhtar seçildi

    Hilal Özdemir, yerel seçimlerde Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar adayı olduğunu açıklamıştı. Seçim sonrasında muhtar olduğunu duyuran Özdemir, teşekkür mesajıyla yeni dönemde mahalleye hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.

  • Xiaomi 14 Ultra, 5.5G Desteği Alan İlk Xiaomi Telefon Oldu
    11:10 Xiaomi 14 Ultra, 5.5G Desteği Alan İlk Xiaomi Telefon Oldu

    China Mobile, 5G-Gelişmiş ağına geçişini hızlandırıyor. Xiaomi 14 Ultra, 5.5G desteği alan ilk Xiaomi telefon oldu. Xiaomi 14 Ultra, 5.132 Mbps hıza ulaşarak önceki hız rekorunu geride bıraktı. China Mobile, 5.5G destekleyen cihaz sayısının 20'nin üzerinde olmasını bekliyor ve bu yılın sonuna kadar 300'den fazla şehri kapsayacak yeni ağı devreye almayı planlıyor.

  • iPhone 16 Modellerinin Batarya Kapasiteleri Sızdı
    11:10 iPhone 16 Modellerinin Batarya Kapasiteleri Sızdı

    Apple, iPhone 16 serisi için batarya kapasitelerini açıkladı. Yeni modellerde genel olarak bir artış olmasa da bazı modellerde artış söz konusu. iPhone 16'nın batarya kapasitesi yüzde 6 artışla 3.561 mAh olacak. iPhone 16 Plus ise yüzde 8 düşüşle 4.006 mAh olacak. iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleri ise sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 5 artışla 3.355 mAh ve 4.676 mAh kapasitelerine sahip olacak.

  • Xiaomi Redmi Note 13 Turbo Özellikleri Sızdı
    11:10 Xiaomi Redmi Note 13 Turbo Özellikleri Sızdı

    Xiaomi, Redmi Note 13 serisine yeni bir model eklemeyi planlıyor. Redmi Note 13 Turbo özellikleri sızdı. Telefon, 1.5K çözünürlüğe sahip TCL ve Tianma ekranıyla gelecek. Ayrıca 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP yardımcı lens ve 20 MP ön kamera gibi özelliklere sahip olacak. 5.000 mAh batarya ve 90W hızlı şarj desteği de bulunacak.

  • CHP'li Günaydın: Süleyman Soylu odasına girdiği hakime 'Beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız' dedi
    11:08 CHP'li Günaydın: Süleyman Soylu odasına girdiği hakime 'Beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız' dedi

    CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, az bir oy farkıyla kazanılan İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde seçim sürecinde yaşanan bir olayı aktardı. 31 Mart gecesi ilçe seçim kuruluna giden Süleyman Soylu'nun odasına girdiği bir kadın hakime "Beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız" dediğini iddia eden Günaydın, hakimin Soylu'ya "Çünkü ben hakimim" yanıtını verdiğini söyledi.


10:46 Seçim sonuçlarına itiraz süresi başladı 2 il ve 5 ilçe için başvuru yapıldı Seçim sonuçlarına itiraz süresi başladı! 2 il ve 5 ilçe için başvuru yapıldı
10:18 Belediyenin seçimde kaybetmesinin ardından iftar çadırı açılmadı Belediyenin seçimde kaybetmesinin ardından iftar çadırı açılmadı
10:01 Sinan Oğan’ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi: Burası 1 milyon dolardan fazla eder Sinan Oğan'ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi: Burası 1 milyon dolardan fazla eder
07:46 Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmayacağım, buna halkımız karar verecek Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmayacağım, buna halkımız karar verecek
01:00 Erdoğan ’’Topal ördek’’ demişti, dengeler değişti İşte İBB Meclisi’nde yeni koltuk dağılımı Erdoğan ''Topal ördek'' demişti, dengeler değişti! İşte İBB Meclisi'nde yeni koltuk dağılımı
10:54 Murat Sancak’a demediğini bırakmadı Patrick Kluivert’tan aylar sonra gelen itiraflar Murat Sancak'a demediğini bırakmadı! Patrick Kluivert'tan aylar sonra gelen itiraflar
10:22 Tarihi gün geldi çattı Fenerbahçe olağanüstü genel kurulu bugün toplanıyor Tarihi gün geldi çattı! Fenerbahçe olağanüstü genel kurulu bugün toplanıyor
10:11 FAST işlem limitleri artırıldı FAST işlem limitleri artırıldı
10:07 İsrail saldırısında yardım kuruluşu çalışanları da öldü İsrail saldırısında yardım kuruluşu çalışanları da öldü
10:02 İETT şoförü hem telefonla oynadı hem otobüs sürdü İETT şoförü hem telefonla oynadı hem otobüs sürdü
09:58 Aydilge, kemiğindeki yırtık nedeniyle ameliyat oldu Aydilge, kemiğindeki yırtık nedeniyle ameliyat oldu
09:58 Dolar, euro ne kadar oldu İşte kurların son durumu Dolar, euro ne kadar oldu? İşte kurların son durumu
09:34 Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri bugün başlıyor Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri bugün başlıyor
09:13 Yurt dışından getirilen telefonlar için yeni düzenleme Süre 180 güne çıkarıldı Yurt dışından getirilen telefonlar için yeni düzenleme! Süre 180 güne çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2024 11:15:37. #1.13#
SON DAKİKA: ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere ait insansız deniz aracını imha etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement