Halkbank'ın ABD davası resmen düştü, hisseler yüzde 8,4 arttı

(ANKARA) - ABD'de Halkbank'a karşı dokuz yıldır devam eden dava, mahkemenin düşürülmesini onaylamasıyla resmen sona erdi. Kararın ardından Halkbank hisseleri Borsa İstanbul'da yüzde 8,4 değer kazandı.

Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Uzun yıllardır ABD'de bankamız aleyhine devam eden ceza davası kesin ve nihai olarak kapanmıştır. Bu kararın bankamız, yatırımcılarımız, müşterilerimiz ve çalışanlarımız için hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 88 yıldır Türkiye ekonomisine hizmet verdiği belirtilen bankanın, ulusal ve uluslararası tüm düzenlemelere tam uyum içinde faaliyetlerini güçlü, güvenilir ve kesintisiz şekilde sürdürmeye devam edeceği vurgulandı.

ABD'li Federal Yargıç Richard Berman'ın kararıyla birlikte, 2019 yılında açılan ve yaklaşık dokuz yıldır devam eden ceza yargılaması süreci resmen sona ermiş oldu. Dava, Halkbank'ın İran'ın ABD yaptırımlarını aşmasına yardımcı olduğu iddialarına dayanıyordu. Türkiye ise suçlamaları reddederken. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan davayı "hukuka aykırı" olarak nitelendirmişti.

Batı medyası davanın sona ermesinin Türkiye ile ABD arasında uzun süredir devam eden bir anlaşmazlık başlığını ortadan kaldırabileceğini ve ilişkilerdeki gerilimin azalmasına katkı sağlayabileceğini yazdı.