Abdullah El-Beltaci Toprağa Verildi

Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Genel Koordinatörü Abdullah El-Beltaci'nin cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.
Hastalığı nedeniyle 43 yaşında hayatını kaybeden Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Genel Koordinatörü El-Beltaci için Başakşehir Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
İkindi vakti kılınan cenaze namazına, El-Beltaci'nin yakınlarının yanı sıra TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ile AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati de katıldı.
El-Beltaci'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.
