Gül'den çerçeve yasaya destek: Yeni kapı açtı - Son Dakika
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Gül'den çerçeve yasaya destek: Yeni kapı açtı

Gül\'den çerçeve yasaya destek: Yeni kapı açtı
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanan çerçeve yasanın Kürt meselesinin çözümünde yeni bir kapı açtığını belirterek, Erdoğan, Bahçeli ve emeği geçenleri tebrik etti.

(ANKARA) - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "çerçeve yasa"ya  ilişkin, "Cumhuriyet tarihimizin önemli konularından biri olan Kürt meselesinin çözümünde yeni bir kapı açmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Abdullah Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün Sayın Cumhurbaşkanının onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yasa, Cumhuriyet tarihimizin önemli konularından biri olan Kürt meselesinin çözümünde yeni bir kapı açmıştır. Bu cesur adımı atan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere, siyasi liderleri ve bu mutabakata arka planda zemin hazırlayan devlet görevlilerini tebrik ederim. Bu yasanın Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum. İyi şeyler olacağına inancımı hep korudum."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Abdullah Gül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gül'den çerçeve yasaya destek: Yeni kapı açtı - Son Dakika

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