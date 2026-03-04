Abiy Ahmed'den Eritre'ye Sert Uyarı - Son Dakika
Abiy Ahmed'den Eritre'ye Sert Uyarı

04.03.2026 19:32
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Eritre'ye tekrar saldırmaması için uyarıda bulundu.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Eritre hükümetine uyarıda bulunarak, "Onları iyi tanıyoruz. Etiyopya halkına yeniden zarar verme fırsatı vermeyeceğiz. Eğer bir girişimde bulunurlarsa bunun son girişimleri olacağına inanıyorum." dedi.

Ahmed, Etiyopya Haber Ajansına, Eritre güçlerinin Tigray bölgesine girdikten sonra işlediği insan hakları ihlalleri ve yağmalamalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Etiyopya ordusu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında yaşanan çatışmalar sırasında Eritre güçlerinin bölgede çok sayıda insanlık dışı eylemde bulunduğunu belirten Ahmed, "İyi niyetle başladık ama kötülükle karşılandık." diye konuştu.

Ahmed, Tigray ile yapılan savaşta Eritre ordusunun başlangıçta verdiği desteği takdir ettiklerini ifade ederek, bu desteğin daha sonra işlenen kötülükleri örtbas edemeyeceğini söyledi.

Eritre askerlerinin Tigray'ın çeşitli şehirlerinde işlediği suçlara ilişkin detayları paylaşan Ahmed, hükümetin o dönemde Tigray güçleriyle çatışma olduğunu, dolayısıyla dış müdahalelere karşı kendini savunamadığını vurguladı.

Ahmed, Eritre hükümetinin kalkınmayı ve barışçıl güç transferini öncelemediğini belirterek, şunları söyledi:

"Onları iyi tanıyoruz. Etiyopya halkına yeniden zarar verme fırsatı vermeyeceğiz. Eğer bir girişimde bulunurlarsa bunun son girişimleri olacağına inanıyorum."

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, 7 Şubat'ta Eritre Dışişleri Bakanı Osman Salih'e bir mektup göndermişti.

Söz konusu mektupta, Eritre güçlerinin, uzun süredir Etiyopya toprakları içinde bulunduğu ve silahlı gruplara maddi destek sağladığı iddia edilmişti.

Addis Ababa yönetimi sınır bölgelerinde yürütülen ortak askeri faaliyetleri de "açık saldırganlık eylemleri" olarak nitelendirmişti.

Mektupta, Eritre askerlerinin Etiyopya topraklarından derhal çekilmesi ve silahlı gruplarla her türlü işbirliğine son verilmesi çağrısında bulunulmuştu.

İki ülke arasındaki ilişkiler, 1998-2000 yılları arasındaki sınır savaşından bu yana dönem dönem gerilirken, sınır hattındaki güvenlik kaygıları da sürüyor.

Kaynak: AA

