ABTTF, Tasulas'ın sözlerini eleştirdi, AİHM kararları yaklaşık 19 yıldır uygulanmıyor - Son Dakika
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ABTTF, Tasulas'ın sözlerini eleştirdi, AİHM kararları yaklaşık 19 yıldır uygulanmıyor

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ABTTF, Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas'ın demokrasi ve insan hakları sözleriyle uygulamalar arasında ciddi fark olduğunu belirtti. Açıklamada, Batı Trakya Türk Azınlığı'nı ilgilendiren AİHM kararlarının yaklaşık 19 yıldır uygulanmadığı vurgulandı.

Batı Trakya Türkleri, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas'ın demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne ilişkin açıklamalarını eleştirerek ülkede söylemler ile uygulamalar arasında ciddi farklılıklar bulunduğunu belirtti.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonundan (ABTTF) yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tasulas'ın demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne ilişkin sözleri değerlendirildi.

Açıklamada, söz konusu ilkelerin Avrupa'nın temel değerleri arasında yer aldığı ancak asıl önemli olanın bunların uygulamaya geçirilmesi olduğu belirtildi.

Yunanistan'daki mevcut durumun Cumhurbaşkanı Tasulas'ın açıklamalarında çizdiği tabloyla örtüşmediği vurgulanarak, söylemler ile gerçekler arasında ciddi farklılıklar bulunduğu ifade edildi.

Batı Trakya Türk Azınlığı'nın yıllardır hak ihlalleri ve ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığına dikkat çekilen açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Bekir Usta ve Diğerleri Dava Grubu kapsamındaki derneklere ilişkin kararlarının yaklaşık 19 yıldır uygulanmadığı hatırlatıldı.

Yunanistan'ın söz konusu kararları uygulamamasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ve hukukun üstünlüğü ilkesini yok saymak anlamına geldiği kaydedildi.

Açıklamada, Batı Trakya Türklerinin uluslararası hukuk çerçevesinde tanınan haklarını kullanabilmek için mücadelelerini sürdürdüğü belirtilerek mevcut koşullarda demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne ilişkin açıklamaların yalnızca söylem düzeyinde kaldığı vurgulandı.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıBatı TrakyaYunanistanDemokrasiPolitikaGüncelDünyaAİHMSon Dakika

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