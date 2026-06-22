Abuja'da Geleneksel Türk Kahvaltısı - Son Dakika
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Abuja'da Geleneksel Türk Kahvaltısı

Abuja\'da Geleneksel Türk Kahvaltısı
22.06.2026 17:05
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Yunus Emre Enstitüsü, Nijerya'da geleneksel Türk kahvaltısı etkinliği düzenledi. Katılımcılar Türk mutfağını deneyimledi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Abuja Türk Kültür Merkezi tarafından geleneksel Türk kahvaltısı programı düzenlendi.

Programa, yabancı misyon temsilcileri, Nijerya'daki kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile kültür, sanat ve eğitim çevrelerinden çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte menemen, börek, kavurma, çeşitli peynirler, zeytin, bal, reçel gibi Türk mutfağının geleneksel kahvaltılık ürünlerinin yanı sıra Türk çayı ve kahvesi ikram edildi.

Katılımcılar, Türkiye'nin zengin kahvaltı kültürünü yakından tanıma ve geleneksel lezzetleri deneyimleme fırsatı buldu.

Abuja YEE Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Fatih Erkin Mahdum, programda yaptığı konuşmada, etkinliğin geleneksel Türk kahvaltı kültürünün tanıtılması açısından önemli olduğunu belirtti.

Kahvaltının Türk kültüründe yalnızca bir öğün olmadığını söyleyen Mahdum, insanların bir araya geldiği, samimi sohbetlerin edildiği ve dostlukların pekiştirildiği bir sofra kültürünü de temsil ettiğini dile getirdi.

Mahdum, bu tür etkinliklerin farklı kültürler arasında köprü kurarak toplumlar arasındaki etkileşimi güçlendirdiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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