Abur Cubur Talk Show, Eyüpsultan'da Tiyatroseverleri Buluşturdu

(İSTANBUL) – Oyuncular Rüştü Onur Atilla ve Doğan Akdoğan'ın birlikte sahnelediği "Abur Cubur Talk Show", Eyüpsultan'da tiyatroseverlerle buluştu. Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde (EKSM) düzenlenen etkinlikte, izleyiciler esprili sohbetler, doğaçlama performanslar ve eğlenceli yarışmalarla kahkahaya boğuldu.

Oyuncular Rüştü Onur Atilla ve Doğan Akdoğan'ın birlikte sahnelediği "Abur Cubur Talk Show", Eyüpsultan'da tiyatroseverlerle buluştu. Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde (EKSM) düzenlenen etkinlikte, izleyiciler esprili sohbetler, doğaçlama performanslar ve eğlenceli yarışmalarla kahkahaya boğuldu. Eyüpsultan Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği programa sanatçı Hakan Bulut da konuk olarak katıldı. Turne anılarından yemek tutkusuna, aşktan sanata kadar pek çok konunun mizahi bir dille ele alındığı gösteride, salondaki izleyiciler arasından kura ile seçilen bir kişi de "Gecenin Konuğu" olarak programa dahil edildi.

Gösteri boyunca çeşitli doğaçlama oyunlar ve interaktif bölümlerle seyircilerin sahneye katılımı sağlandı. Programın finalinde ise konukların önerdiği şarkılar eşliğinde müzikli bir kapanış gerçekleştirildi.

Yemekten sanata, baklavadan pide kuyruğuna kadar geniş bir yelpazede yapılan sohbetlerle renklenen "Abur Cubur Talk Show", Eyüpsultanlılara eğlenceli bir akşam yaşattı.