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Aç kalan kurt sürüsü köpeğe saldırdı - Son Dakika
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Aç kalan kurt sürüsü köpeğe saldırdı

Ardahan'ın Posof ilçesinde aç kalan kurt sürüsü, bir dinlenme tesisi önündeki köpeğe saldırdı. İşletme sahibinin yüksek ses çıkarması ve diğer köpeklerin gelmesiyle kurtlar uzaklaştı.

Aç kalan kurt sürüsü köpeğe saldırdı
28.12.2023 - 10:15,  Güncelleme: 10:16
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Ardahan'ın Posof ilçesinde aç kalan kurt sürüsünün köpeğe saldırısını güvenlik kamerası kaydetti.

Kentte son günlerde etkisini gösteren kar yağışı ve soğuk nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken kurtlar, zaman zaman yerleşim yerlerine kadar iniyor.

İlçenin Türkgözü-Posof- Damal yol ayırımına gelen kurt sürüsü, bir dinlenme tesisi önündeki köpeğe saldırdı.

Durumu fark eden işletme sahibi Burak Baltacı'nın yüksek ses çıkarması ve başka köpeklerin de bölgeye gelmesiyle kurt sürüsü uzaklaştı.

Baltacı, AA muhabirine, kalabalık kurt sürüsünü gece yarısı geç saatlerde fark ettiğini belirterek, erken davranıp çıkardığı sesle köpeğini kurtardığını söyledi.

Olayı, tesisin güvenlik kamerası görüntüledi.

Kaynak: AA
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