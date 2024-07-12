Aç kalan yavru ayı Uzungöl'e indi - Son Dakika
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Aç kalan yavru ayı Uzungöl'e indi

Trabzon'un turizm merkezi Uzungöl'de aç kalan bir yavru ayı göl kenarına inerek yiyecek aradı. Yerli ve yabancı turistler ise yavru ayıyı görüntülemek için sıraya girdi. Ayı, çöplerden beslenmeye çalışırken sürücüler araçlarını durdurarak onu izlemeye çalıştı. Yavru ayı daha sonra göl kenarına indi ve kalabalıktan korkarak uzaklaştı. Bölgedeki ayı popülasyonunun artmasıyla önlemler alınması gerektiği belirtildi.

12.07.2024 17:39
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Aç kalan yavru ayı Uzungöl'e indi

TRABZON - Trabzon'da turizm merkezi Uzungöl'de aç kalınca göl kenarına inen yavruyu görüntülemek isteyen yerli ve yabancı turistler sıraya girdi.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de dün gece saatlerinde ilginç görüntüler yaşandı. Aç kalan bir yavru ayı göl kenarına inerek yiyecek aradı. Yol kenarındaki bir çöp bidonunu deviren yavru ayı çevresindeki vatandaşlara aldırış etmeden yere döktüğü çöplerden beslenmeye çalıştı. O anları fark eden sürücüler araçlarını durdurarak yavru ayıyı görüntülemeye çalıştı. Yavru ayıyı görüntülemek isteyen sürücüler kısa süreli kuyruk oluştururken, çöp bidonunu kaldırarak korkulukların üstüne çıkan yavru ayı Arap turistlerinde ilgisini çekti. Bazı yabancı turistler yavru ayının yanına gitmeye çalışsa da çıkan seslerden dolayı korkarak tekrar arabalarına bindi. Bir süre çöpten beslenmeye çalışan yavru ayı daha sonra göl kenarına indi. Kalabalık oluşturan vatandaşlardan korkan yavru ayı daha sonra göl kenarında koşarak uzaklaştı.

Yoğun ilginin olduğu yavru ayıyı görüntülemeye çalışan bir kişinin ise "Valla koşar üstüme", "Kimseyi takmıyor bu nasıl bir rahatlık" ifadeleriyle izleyenleri gülümseten görüntüleri sosyal medyaya kısa sürede binlerce beğeni aldı.

"Bölgede ayı popülasyonu aşırı miktarda arttı"

Yavru ayının daha öncede Uzungöl'de tespit edildiğini belirten Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Dernek Başkanı Abdullah Özen, "Bölgede ayı popülasyonu aşırı miktarda arttı. Bunun için önlem alınması gerekiyor. Bir yavru ayı göl kenarına kadar indi ama annesi orada olsaydı muhtemelen vatandaşlara zarar verme ihtimali çok yüksekti. Aç kaldığı için merkeze indi. Bu konuda özellikle Milli Parkların önlem alması gerekiyor. Bu hayvanların merkeze inmeden ormanlık alan içerisinde beslenme ihtiyaçlarının karşılanması gerekir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Trabzon, Uzungöl, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aç kalan yavru ayı Uzungöl'e indi - Son Dakika

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