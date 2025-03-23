Acar Ünlü: 'Demokrasiye ve Türkiye'ye sahip çıkma günü' - Son Dakika
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Acar Ünlü: 'Demokrasiye ve Türkiye'ye sahip çıkma günü'

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde oyunu kullandı. Ünlü, demokrasi mücadelesine vurgu yaparak, vatandaşları oy kullanmaya davet etti ve Ekrem İmamoğlu'nun ideallerinin tutsak edilemeyeceğini söyledi.

23.03.2025 15:40  Güncelleme: 17:05
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(MUĞLA)- Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde oyunu Armutalan Kültür Merkezi'nde kullandı. Ünlü, "Ekrem Başkan'ımızı tutsak edebilirler ama onların temsil ettiği ideallerini hiçbir zaman bu topraklarda kimse söküp atamayacak. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Bu idealler bu topraklarda sonsuza dek yaşayacak" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı ve CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir ile birlikte geldiği Armutalan Kültür Merkezi'nde oyunu kullandı.

Ünlü, partililerle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Hem partililerin hem de dayanışma sandıklarına vatandaşların akın akın oy kullanmaya geldiğini söyleyen Ünlü, katılımın yüksek olmasının önemine değinerek, şunları söyledi:

"Demokrasimize, geleceğimize, adalet mücadelemize ve hukuksuz yere tutuklanan Ekrem Başkanımıza sahip çıkmak için oyumuzu kullandık. Akın akın geldikleri oy verme salonlarını düğün bayram yerine çeviren Marmarisli hemşehrilerime demokrasiye olan inançlarını en üst seviyede gösterdikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Gün demokrasiye ve Türkiye'ye sahip çıkma günüdür. Oy kullanmayan tüm vatandaşlarımızı da haksızlıklara karşı, demokrasi ve Cumhuriyeti koruma adına ve çocuklarımızın aydınlık bir ülkede yaşaması için saat 17.00'ye kadar oy kullanmaya davet ediyorum.

Türkiye Cumhuriyeti özgürlük ideali, demokrasi ideali, muasır medeniyet seviyesi idealine kurulmuş bir devlettir. O yüzden aslında tutsak edilmek istenen şey bu değerlerdir, düşüncelerdir. Ancak unutulmamalıdır ki hiçbir düşünce, hiçbir ideal tutsak edilemez. Bugün Ekrem Başkan'ımızı tutsak edebilirler ama onların temsil ettiği idealleri hiçbir zaman bu topraklarda kimse söküp atamayacak. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Bu idealler bu topraklarda sonsuza dek yaşayacak."

Ünlü daha sonra oy kullanılan bütün salonları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Acar Ünlü: 'Demokrasiye ve Türkiye'ye sahip çıkma günü' - Son Dakika

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