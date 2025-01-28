Acemler Kavşağı'nda Yol Genişletme Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Acemler Kavşağı'nda Yol Genişletme Çalışmaları Başladı

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Bursa'da Acemler Kavşağı ile Mudanya Köprülü Kavşağı arasında yeni yol düzenlemeleri yapılarak, araçların Mudanya ve İzmir yollarına kesintisiz geçişi sağlanacak. Çalışmaların 2 Şubat'ta tamamlanması planlanıyor.

28.01.2025 18:17  Güncelleme: 18:23
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Acemler düğümüne beklenen adım geldi

Acemler'den Mudanya yoluna gitmek isteyenler 2 şaritli, İzmir yoluna gitmek isteyenler ise 3 şeritli ayrılmış yolu kullanacaklar

BURSA - Bursa'da kent içi trafiğin düğüm noktası olan Acemler Kavşağı ve Mudanya Köprülü kavşağı arasında önemli bir adım atılıyor. Soğukkuyu kavşağında yeni bir şerit oluşturulmasıyla birlikte Acemler'den Mudanya yoluna bölünmüş iki şeritte kesintisiz ulaşım sağlanacak. Çalışmalar hızlıca devam ederken Acemler'den de İzmir yoluna üç şeritte durmadan sağlanacak.

Soğukkuyu Kavşağı'nda kamulaştırmalar Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin elini güçlendirdi.

Bursa İzmir Karayolu Acemler Kavşağı ile Mudanya Köprülü Kavşağı arasında Soğukkuyu Caddesi çıkış bölgesinde yol genişletme ve bordür düzenleme çalışmaları hızlıca başladı.

İzmir Yolu Acemler Kavşağı ile Mudanya Kavşağı arasında Yunuseli ve Hürriyet bölgesinden gelip İzmir Yönüne çıkış yapmak isteyen araçlar ile Şehir Merkezi yönünden Mudanya Yoluna dönüş yapmak isteyen araçların çakışması nedeniyle oluşan trafiğin azaltılması için, yol güzergahında ilave bir şerit oluşturuluyor

Acemler Kavşağından İzmir Yolu istikametine giden üç şerit halindeki trafik kesintisiz olarak İzmir Yolu Orhaneli Kavşağına ulaşacak, Acemler Kavşağından Mudanya yönüne gidecek araçlar için orta ayırıcı ile bölünmüş iki şeritli ayrı bir güzergah oluşturulacak. Soğukkuyu Kavşak bölgesinde yol yapım çalışmaları süresince, araç sürücülerinin hız limitlerine uyarak kontrollü seyir etmeleri, çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli ve duyarlı olunması, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını ve trafiğin yoğun olduğu saatlerde alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

Çalışmaların sömestir tatilinin biteceği 2 şubat tarihinde sona ereceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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