Acıgöl'de Kayıp Genç İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Acıgöl'de Kayıp Genç İçin Arama Başlatıldı

Acıgöl\'de Kayıp Genç İçin Arama Başlatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 yaşındaki Mehmet Yılmaz, Nevşehir'de 3 gündür kayıp. Ailesi ve ekipler arıyor.

NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde misafir olarak geldiği evden ayrıldıktan sonra 3 gündür haber alınamayan Mehmet Yılmaz'ın (19) bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Kocaeli'de yaşayan ve yakınlarını ziyaret etmek için ailesiyle birlikte Nevşehir'in Acıgöl ilçesine gelen Mehmet Yılmaz, 17 Ağustos'ta saat 16.00 sıralarında evden ayrıldı. Yılmaz'dan ailesi bir daha haber alamadı. Ailesinin ihbarı üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLEDİ

Mehmet Yılmaz, son olarak Ağıllı köyü yolunda yürürken çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çalışmalar, Yılmaz'ın en son göründüğü yer olarak belirlendiği köy yolu üzerinde yoğunlaştırıldı. Ekiplerin arama çalışmalarında, Mehmet Yılmaz'a ait bir ize rastlanmadı. İlçede yaşayanlar da arama çalışmalarına destek verdi.

Oğlunun bulunmasını isteyen anne Canan Yılmaz, "Bugün 3'üncü gün. 3 gündür kayıp. Bugün Acıgöl halkının bir kısmıyla aramalar yaptık. Çocuğuma ulaşamıyorum, yetkililerden daha fazla yardımcı olmalarını talep ediyorum. 3 gündür çocuğum yok" dedi.

Kaynak: DHA

Mehmet Yılmaz, Misafir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Acıgöl'de Kayıp Genç İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna yüzlerce İHA ile Moskova’yı vurdu Panik ve korku dolu anlar kamerada Ukrayna yüzlerce İHA ile Moskova'yı vurdu! Panik ve korku dolu anlar kamerada
Leao transferinde Galatasaray’ı üzen gelişme Leao transferinde Galatasaray'ı üzen gelişme
Gazeteci Nurettin Soydan’dan Ece Erken’e “Dedikoducu dede“ cevabı Gazeteci Nurettin Soydan'dan Ece Erken'e "Dedikoducu dede" cevabı
Yaz ortasında 3 bin metreye tırmanıp buzul gölünde yüzdüler Yaz ortasında 3 bin metreye tırmanıp buzul gölünde yüzdüler
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sebahattin Şirin’den olay paylaşım Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sebahattin Şirin'den olay paylaşım
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırı Hastaneye kaldırıldı Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

16:40
ABD’nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
16:06
Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki loca savaşında mahkeme kararını verdi
Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki loca savaşında mahkeme kararını verdi
15:25
Zamanlama manidar İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında
Zamanlama manidar! İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında
15:09
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Takımın golcüsü Premier Lig’e gitti
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Takımın golcüsü Premier Lig'e gitti
14:24
Şanlıurfa’yı ayağa kaldıran sözler O kadın hakkında soruşturma başlatıldı
Şanlıurfa'yı ayağa kaldıran sözler! O kadın hakkında soruşturma başlatıldı
13:42
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu Ünlü börekçi de listede
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 16:48:19. #.0.2#
SON DAKİKA: Acıgöl'de Kayıp Genç İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.