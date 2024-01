Açık Alanda Satılan Sucuklar Sağlık Açısından Risk Oluşturuyor

9 kişinin can verdiği kaza kamerada

ANTALYA'da yol kenarındaki kamyonet kasasında, pazar tezgahında ipe sıralanmış kangal sucuklar, tanesi 50 ila 100 liradan satışa sunuluyor. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, "Sucuğun açık alanda fiziki ve mikrobiyal kirlenmeyi tetikleyecek şekilde satışa sunulması tüketici için risk oluşturuyor. Etiketsiz ürünün içerisinde taklit ve tağşiş anlamında tüketiciyi yanıltabilecek birçok unsur olabilir" dedi.

Sabah kahvaltısının vazgeçilmezi olarak Türk mutfağında lezzetiyle sık sık sofrada yer alan sucuk, sağlık açısından da hayati önem taşıyor. Mangalda, ızgara ve tavada hazırlanabilen, tek başına ya da yemeğe ilave edilerek tüketilen sucuk, içeriğindeki protein ile yağsız kas kütlesini korumak ve oluşturmak ve doku sağlığını iyileştirmeye yardımcı oluyor. Sağlıklı kırmızı kan hücreleri ve hemoglobin üretimi için gerekli olan yüksek düzeyde B-12 ve demir içeren sucuk, vücuttaki çeşitli hücreleri koruyup saç ile cildin sağlıklı ve parlak görünümüne katkı sağlıyor. Bol miktarda selenyum içeren sucuk, tiroidden korunmaya yardımcı olup bağışıklık sistemini güçlendirip, kalp hastalığı riskini azaltıyor.

KANGALI 50 İLA 100 LİRA

İnsan sağlığına çok fazla faydası olan sucuk, üretim ve satış sürecinde gerekli kriterlere uyulmazsa hayati tehlikeye yol açıyor. Son dönemde cadde ve sokak kenarlarında, pazar yerleri yakınında kamyon kasası veya tezgahlarda satışa sunulan sucuklar dikkati çekti. Et fiyatındaki yükseliş sonrası pahalanan sucuğu, tezgahta veya kamyon kasasındaki satış yerinden daha ucuza almayı tercih edenlerin de sayısı arttı. Üzerinde etiket bulunmayan, pazar tezgahında, yol kenarında park halindeki kamyonun kasasındaki satış yerinde muhafaza ve hijyen kurallarının göz ardı edildiği yerlerde sucuğun kangalı 50 ila 100 lira arasında alıcı buluyor. Kamyon kasasında iplere asılı, üzerinde etiket bulunmayan ve içindekiler hakkında bilgi yer almayan sucuklar, tüketici tarafından ucuzluğunun yanı sıra daha taze ve katkısız olduğu algısıyla tercih ediliyor.

AÇIKTA SATILAN SUCUK ZARARI

Açık alanda sucuk satışının gıda güvenirliliği ve halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu anlatan Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, şunları söyledi: "Kamyon kasasında satılan sucuklara sık rastlıyoruz. Gıda satış yerleri hakkında belirlenen kriterler var. Sokak ortasında, açık alanda fiziki ve mikrobiyal kirlenmeyi tetikleyecek şekilde satışa sunulması tüketici için risk oluşturuyor. Çoğuna bakıldığında etiket bulunmuyor. Etiketsiz ürünün içerisinde taklit ve tağşiş anlamında tüketiciyi yanıltabilecek birçok unsur olabilir. Et ürünlerinde hile yapılabiliyor. Açık alanda, kamyon kasasında, dışarıda satılan et ürünlerinden uzak durulmalı. Sucuk fermente edilerek üretiliyor ve mikrobiyal tehlikesi ısıl işlem görmüş ürünlere göre daha yüksek. Et ürünlerinde Escherichia coli, salmonella gibi bakteri karşımıza çıkabiliyor. Üretim aşamasında koruyucu maddelerin doğru eklenmesi, doğru fermantasyon işlemleri uygulanmalı ve dağıtım ağı ile satış aşamasında uygun koşullar sağlanmalı. Bu tarz mikrorganizmalar insanlarda ciddi hastalık yapacak etkiye sahip Özellikle patojen bakteri dediğimiz Escherichia coli, salmonella tehlikeli organizmalar. Kanlı ishal, felç yapabilir ve ölüme kadar götürebilir." (DHA)