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Açık Hava Yaz Oyunları Başlıyor

Açık Hava Yaz Oyunları Başlıyor
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İBB, Açık Hava Yaz Oyunları için biletleri 4 Ağustos'ta satışa çıkaracak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde düzenleyeceği "Açık Hava Yaz Oyunları"nın biletleri, 4 Ağustos'ta satışa sunulacak.

Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, ağustos ayında gerçekleştirilecek Açık Hava Yaz Oyunları kapsamında "Haramiler" ile "Yoldan Çıkan Oyun", tiyatroseverlerle buluşacak.

Musahipzade Celal'in yazdığı, Engin Alkan'ın uyarlayıp yönettiği "Haramiler", 25 Ağustos'ta sahnelenecek.

Henry Lewis, Jonathan Sayer ve Henry Shields'in kaleme aldığı, Mehmet Ergen'in çevirdiği, Lerzan Pamir'in yönettiği "Yoldan Çıkan Oyun" ise 27 ve 28 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacak.

Oyunda, Aslı Nimet Altaylar, Damla Cangül Yiğit, Elçin Atamgüç, Emre Ertunç, Enes Mazak, Eyşan Dönmez, Göksel Arslan, Melih Tuma, Müslüm Tamer, Pelin Budak, Reyhan Karasu, Yusuf Akçay ve Zafer Kırşan rol alacak.

"Yoldan Çıkan Oyun"da ise Berfu Aydoğan, Hasip Tuz, Hüseyin Tuncel, Onur Demircan, Selen Nur Sarıyar, Serdar Orçin, Tarık Köksal ve Volkan Öztürk oynayacak.

Biletler, İBB Şehir Tiyatrolarının internet sitesi, Biletinial ve mobil uygulama üzerinden satışa sunulacak.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ağustos, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Açık Hava Yaz Oyunları Başlıyor - Son Dakika

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