Açık Radyo, Lisans İptalini Anayasa Mahkemesi\'ne Taşıdı

(ANKARA) – Açık Radyo, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) karasal yayın lisansını iptal etmesine ilişkin süreci Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Danıştay'ın lisans iptalini onayan kararının ardından yapılan bireysel başvuruda, ifade ve basın özgürlüğü, haber alma hakkı, adil yargılanma hakkı ile ölçülülük ilkesinin ihlal edildiği öne sürüldü.

Açık Radyo, RTÜK tarafından karasal yayın lisansının iptal edilmesine ilişkin hukuki sürecin son aşaması olarak Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

Başvuruda, Danıştay'ın lisans iptalini onayan kararının, ifade ve basın özgürlüğü başta olmak üzere Anayasa ile güvence altına alınan temel hakları ihlal ettiği savunuldu. Açık Radyo'nun başvurusunda, ifade ve basın özgürlüğü, haber alma hakkı, adil yargılanma hakkı ve ölçülülük ilkesi yönünden çok sayıda anayasal ihlal bulunduğunu öne sürüldü.

AÇIK RADYO: "HUKUK GÜVENLİĞİ NOKTASINDA CİDDİ RİSK"

Açık Radyo tarafından yapılan açıklamada, Danıştay kararının, taleplerinin reddine ilişkin herhangi bir gerekçe içermediği savunularak, şu ifadelere yer verildi:

"Taleplerimizin reddine dair tek bir gerekçe dahi sunmayan Danıştay kararı, açıkça ifade ve düşünce özgürlüğüne yönelik ağır bir müdahale oluşturan ve toplumun haber alma hakkını yok sayan RTÜK kararındaki keyfiliği ve hukuka aykırılığı onamış olmakla, ileriye dönük, tüm yayın kuruluşları başta olmak üzere, ülkemizde yaşayan her birey yönünden ifade özgürlüğü ve hukuk güvenliği noktasında ciddi bir risk oluşturmaktadır. Bu sebeple, hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeye devam edeceğiz."

Açıklamada, lisans iptalinin, yalnızca Açık Radyo'yu değil, Türkiye'de ifade özgürlüğü ve medya çoğulculuğunu da ilgilendiren bir mesele olduğu vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

Açık Radyo'nun canlı yayınına 24 Nisan 2024'te katılan bir konuğun, 1915 olaylarına ilişkin "soykırım" ifadelerini kullanması nedeniyle RTÜK, radyoya üst sınırdan idari para cezası verdi ve ilgili programın beş kez durdurulmasına karar verdi.

Açık Radyo, yayın durdurma kararının elektronik tebligat ekinde yer alan yayın durdurma tarihlerinin teknik nedenlerle açılamadığını ve bu durumu RTÜK'e bildirmesine karşın herhangi bir yanıt alamadığını belirtti. RTÜK ise 3 Temmuz 2024 tarihinde, yayın durdurma kararının uygulanmadığı gerekçesiyle Açık Radyo'nun karasal yayın lisansını iptal etti. Açık Radyo, idari para cezasını ödediğini ve yükümlülüklerini yerine getirdiğini, buna rağmen savunması alınmadan ve teknik aksaklıklar dikkate alınmadan lisans iptali kararı verildiğini kaydetti.

Açılan davalarda, yayında kullanılan ifadelerin ulusal ve uluslararası hukuk bakımından ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ve uygulanan yaptırımların ölçülülük ilkesine aykırı olduğunu savunan Açık Radyo'nun talepleri, ilk derece ve istinaf mahkemelerince reddedildi. Danıştay'ın da temyiz başvurusunu reddetmesinin ardından Açık Radyo, kararı Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruyla taşıdı.