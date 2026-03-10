Acil Ameliyatla Hayata Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Acil Ameliyatla Hayata Döndü

Acil Ameliyatla Hayata Döndü
10.03.2026 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyin damar yumağı tespit edilen 29 yaşındaki Emre Toptaş, riskli bir ameliyatla kurtarıldı.

Ardahan'da beyninde ani ölüme neden olan damar yumağı tespit edilen genç hasta, sevk için yeterli zaman olmadığından doktorların risk alarak yaptığı ameliyatla yaşama tutundu.

Kentte yaşayan 29 yaşındaki Emre Toptaş, bir süre önce aniden bayılınca Ardahan Devlet Hastanesi'nin acil servisine getirildi.

Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Toptaş'ın, beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Dr. Halit Anıl Eray tarafından yapılan tetkiklerinde, beyninde ani ölüme yol açabilecek damar yumağı tespit edildi.

Genç hastanın hayati tehlikesi nedeniyle sevkin zaman açısından riskli olacağını değerlendiren Dr. Eray ve ekibi, Toptaş için acil ameliyat kararı verdi.

Zamanla yarışan doktorlar, yaklaşık 5 saat süren riskli ameliyatla hastanın beynindeki damar yumağını aldılar.

Yoğun bakım tedavisinin ardından yaşam mücadelesini kazanan Toptaş, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

"Beyin cerrahisinin en zor ameliyatlarından birini yapacağımızı anladık"

Dr. Eray, AA muhabirine, baygın ve entübe halde hastaneye getirilen Toptaş'a, acil servis doktorlarının beyin kanaması tanısı koyduğunu söyledi.

Bu yaştaki hastanın bir kaza geçirmeden bu kadar büyük bir beyin kanaması geçirmesinin kendilerini şüphelendirdiğini ifade eden Eray, "Tomografide hastanın beynindeki damarlarının yumak oluşturduğunu ve kanadığını gördük. Beyin cerrahisinin en zor dediğimiz ameliyatlarından birini yapacağımızı anladık o sırada." dedi.

Eray, bunun üzerine yakınlarına bilgi vererek hastayı acil ameliyata aldıklarını aktardı.

"Hastayı sevk edecek kadar vakit yoktu"

Bu tarz vakaların çok nadir görüldüğünü belirten Eray, şunları kaydetti:

"Hastayı sevk edecek kadar vakit yoktu. Kanama kontrolünü planlayarak hızlıca ameliyata aldık. Şah damarını bağladıktan sonra kafatasını kaldırıp beyindeki damar yumağını çıkardık. Kanamalı ve zor ameliyattı, süresi uzun, hayati riski çok yüksekti. Beyin kanamalarında 10 binde 5 kadar görülen bir durum. Şah damarını bağlamamızın avantajı, kanamayı kontrol etmeyi sağladı, büyük ihtimalle hayata tutunmayı sağlayan manevralardan biri oldu."

Eray, yoğun bakım ekibinin de büyük emeğiyle sağlığına kavuşan hastayı taburcu ettiklerini dile getirdi.

Hasta Emre Toptaş da ameliyat sonrası kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, hayatını kurtaran doktorlara teşekkür etti.

"Yapılamaz denilen ameliyatları, tedavileri yaptık"

İl Sağlık Müdürü İshak Askeroğlu da hastayı ziyaretinde, ameliyatı başarıyla gerçekleştiren ekibe teşekkür ederek, Toptaş'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Sağlık Bakanlığının "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında Ardahan'da projeleri artırarak uygulamak istediklerini ifade eden Askeroğlu, şöyle konuştu:

"Bu zamana kadar ilimizde yapılamaz denilen ameliyatları, tedavileri yaptık. Onlardan birisi de Emre'ye uygulandı. Kendisine yaptığımız uygulama normalde ilimizin şartlarında bu tür hastaların ameliyatı oldukça büyük bir risk taşıyan bir durum. Ardahan'daki vatandaşlarımız için sağlık hizmetlerini en iyi şekilde sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Acil Durum, Hastane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Acil Ameliyatla Hayata Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi
Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı
Arap ülkesi alarma geçti Vatandaşlara “Evinizde kalın“ uyarısı Arap ülkesi alarma geçti! Vatandaşlara "Evinizde kalın" uyarısı
Çapraz VAR çizgisi tartışma yarattı Çapraz VAR çizgisi tartışma yarattı
Sermin’in tabutunu erkeklere taşıtmadılar Sermin'in tabutunu erkeklere taşıtmadılar
Füze düşmesi sonrası Türkiye’den İran’a sert tepki Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki
Etkileşim yağmuruna tutulan video: Beni gelinlikle gördüğünde böyle ağlamadı Etkileşim yağmuruna tutulan video: Beni gelinlikle gördüğünde böyle ağlamadı
“Kabe’de hacılar“ ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin’e soruldu "Kabe'de hacılar" ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu
UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

12:12
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına hayati uyarı
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına hayati uyarı
12:10
Türkiye’nin en büyük altın merkezinde soygun Milyonlarca lira kayıp
Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp
12:07
İBB davasında 2. gün Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
İBB davasında 2. gün! Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
11:57
Tartışma yaratan mini pizza
Tartışma yaratan mini pizza
11:49
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
11:24
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
10:48
Bahçeli’nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
Bahçeli'nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
10:35
Azerbaycan’dan İsrail’i çıldırtacak hamle
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle
10:34
İsrail ordusu, Hizbullah’a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor
İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor
10:28
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı Avukatlardan yumruklu protesto
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı! Avukatlardan yumruklu protesto
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 12:35:02. #7.12#
SON DAKİKA: Acil Ameliyatla Hayata Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.