Acil Durum İçin Mobil Uydu İletişim Sistemi - Son Dakika
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Acil Durum İçin Mobil Uydu İletişim Sistemi

Acil Durum İçin Mobil Uydu İletişim Sistemi
29.06.2025 11:30
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Kahramanmaraş depremlerine yanıt olarak geliştirilen mobil uydu sistemleri, kesintisiz iletişim sağlıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede haberleşme ihtiyacının karşılanmasına destek veren girişim, geçen sürede yaptığı iyileştirmelerle "Mobil Uydu Haberleşme ve Acil Durum İletişim Sistemleri" oluşturdu.

Elektronik haberleşme ve savunma sanayisi alanında çalışmalar yapan Power Broadcast tarafından geliştirilen Ka ve Ku Band Mobil Acil Durum Uydu Haberleşme Sistemleri, doğal afet, savaş ve acil durum senaryolarında kesintisiz ve güvenli iletişim altyapısı sunmayı hedefliyor. Geliştirilen çözümler, Araç Üstü Mobil Sistem, Çekilebilir Mobil Sistem (Römork Tipi) ve Taşınabilir Portatif Sistem olarak 3 ayrı modelde hizmet verebiliyor.

Haberleşme sistemleri, Ka ve Ku band uydular üzerinden, dünya genelinde bölge fark etmeksizin 10 dakika içinde devreye giriyor. Sistemlerin devreye girmesiyle telefon, Wi-Fi, telsiz, canlı video yayın ve veri haberleşmesi hizmetleri sağlanıyor.

Dahili veya harici güneş paneliyle insansız çalışan sistemlerde, güneş enerjisinin yetersiz kaldığı durumlarda dahili jeneratör otomatik olarak devreye giriyor.

Sistemler, afet ve kriz bölgelerinde 14 kilovata kadar enerji desteği sunarak mobil bir enerji istasyonu (power bank) gibi çalışabiliyor. Jammer (sinyal kesici) cihazlarından etkilenmeyen sistemler sayesinde güvenli ve kesintisiz bağlantı sağlanabiliyor.

Sistemlerin araç hareket halindeyken uydu bağlantısını koruyan takip sistemine sahip versiyonu test aşamasında bulunuyor.

Sistemler, farklı araçlara hızlı ve pratik şekilde entegre edilerek kullanılabiliyor.

Telsizle haberleşme, dronla arama-kurtarma

Bu temel özelliklerin yanında opsiyonel modüllerle ek hizmetler sunulabiliyor. Telsiz rölesi modülü, geniş bir kapsama alanı oluşturarak iletişimi mümkün kılıyor.

Hava Durumu İstasyonu ile saha operasyonlarında anlık meteorolojik veri sağlama, bölgesel hava durumu takibi ve erken uyarı desteği sağlanabiliyor.

Dron destekli arama kurtarma faaliyetleri yürütülebiliyor. Bu sayede görüntü aktarımı, geniş alan taraması ve kritik noktalara hızlı müdahale yapılabiliyor. Dron destekli gözlem ve kurtarma hizmetleri gerçekleştirilebiliyor.

Depremde çıkarılan derslerle daha da gelişti

Power Broadcast Elektronik Haberleşme ve Savunma Sanayi Genel Müdürü Onur Bayın, 2017 yılından bu yana haberleşme ve savunma sanayisine yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Elektronik test ekipmanları, RF sistemleri ve sinyal işlemi konusunda hizmetler verdiklerini anlatan Bayın, sahip oldukları yeteneklerle de deprem gibi acil durumlarda kullanılmak üzere Acil Durum Haberleşme Sistemi oluşturduklarını söyledi.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından hızla bir uydu haberleşme çözümü oluşturduklarını ve başarıyla hizmet verdiklerini anlatan Bayın, şöyle konuştu:

"Tabii o zaman kısa süre içerisinde bu sistemi yapmamız gerekiyordu. Sonra tespit ettiğimiz bazı eksikler oldu. Bu eksiklikleri tamamlamak için çalışmalar yapıp yeni çözümler oluşturduk. Sistemimiz en önemli avantajı 10 dakikada kurulabiliyor. Tek bir operatörle başlatılıp sonra müdahale edilmeden güneş enerjisiyle, jeneratörüyle, dahili bataryalarıyla sorunsuz hizmetine devam edebiliyor. Artçı sarsıntı olursa kendini sıfırlayıp tekrar kullanılabilir hale getiriyor.

Antenlerin devreye girmesiyle herhangi bir uydudan, dünyanın neresinde olursa olsun Ka banddan altyapıyı alıp bölgedeki depremzedelere, afet çalışması yapanlara hem internet hem video hem telefon görüşmesi imkanı sağlanabiliyor."

Amaç acil durumlarda işleri kolaylaştırmak

Bayın, özellikle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), belediyeler, Sağlık Bakanlığı birimleri gibi acil durumlarda görev yapan kurumların yaşayabileceği iletişim sorunlarını en aza indirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Mobiliteyi artırmak için farklı araç uygulamaları yaptıklarını anlatan Bayın, "Römork ya da çekme karavan versiyonları var. Ama belediyeler, kurumlar benim kendi hali hazırda aracım var, buna entegrasyon yapın derse bunu da yapabiliyoruz. Daha da küçük, otomobilin arkasına takılabilir şekilde, küçük bir anten platformuyla basit bir çözümümüz de var. Yani tamamen bütçeye, ihtiyaca göre değişiyor opsiyonları." dedi.

Oluşturdukları sistemin Ka bandda bütün saha ve uydu bağlantı testlerinin yapıldığını anlatan Bayın, güneş paneli testleriyle çalışmaları tamamlayacaklarını bildirdi.

Çalışmalarını Türkiye'de uydu ve uzay alanlarında uzman bir isim olan Prof. Dr. Lokman Kuzu danışmanlığında yürüttüklerini belirten Onur Bayın, tüm bu çalışmalar sonunda maliyet etkin, opsiyonlarıyla birlikte rekabetçi bir ürün oluşturduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Doğal Afetler, Teknoloji, Sağlık, Güncel, Deprem, Son Dakika

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