Acil Kalp Nakli Uçuşu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçakla, acil organ nakli bekleyen bir hasta için Balıkesir'den İstanbul'a kalp grefti ulaştırıldığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar ifade edildi:

"Umuda açılan kanatlarımız, bu kez şifa bekleyen bir vatandaşımız için havalandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına ait ambulans uçağımız, acil organ nakli bekleyen bir hastamızın hayata tutunabilmesi için Bandırma/Balıkesir'den İstanbul'a kalp greftini kısa sürede ulaştırdı."

Paylaşımda, kalp greftini ulaştıran ambulans uçağın fotoğrafı da yer aldı.