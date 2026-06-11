Acil Organ Nakli Uçakla Taşındı - Son Dakika
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Acil Organ Nakli Uçakla Taşındı

11.06.2026 16:42
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MSB, B-200 uçağı ile Amasya'dan İstanbul'a karaciğer grefti taşıdı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için karaciğer greftinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait B-200 tipi uçakla Amasya'dan İstanbul'a taşındığını bildirdi.

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kara Kuvvetlerimize ait B-200 tipi uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Amasya'dan İstanbul'a karaciğer greftini en kısa sürede ulaştırarak zamanla yarışta kritik bir rol üstlendik. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Acil Organ Nakli Uçakla Taşındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Esin Seren Torun Esin Seren Torun:
    valla bu haberi okudum da merak ettim yani resmi açıklama var ama fotograf video falan görmeden tam olarak inanmak zor yani detaylar nasıl gitti organ ne kadar hızlı ulaştı böyle şeyler merak ediyorum 0 0 Yanıtla
  • Deniz Çoban Deniz Çoban:
    güzel bir işlem yapılmış ama sonuçta bu tek bir olay değil mi. bir kişi kurtuldu ama sistem hala aynı kalmış. bu tür operasyonlar yapılsa da altyapı sorunları çözülmüyor. umarım hastamız iyileşir ama gerçek sorun bu kadar yüzeysel çözümlerle gitmez. 0 0 Yanıtla
  • Zerrin Güler Zerrin Güler:
    böyle zamanlarda hızlı hareket etmek çok önemli tabii de bu tür işlerde daha sık kullanılması lazım yani sistem organize edilse daha iyi olur 0 0 Yanıtla
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