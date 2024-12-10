Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
D.H. idaresindeki otomobil, Akşar Mahallesi yakınlarında, yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçtakilerden Veli Kalaycı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan sürücü D.H. ile otomobilde bulunan 2 kişi ise Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Acıpayam'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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