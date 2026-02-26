Açlık Sınırı 33 Bin 963 Lira Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Açlık Sınırı 33 Bin 963 Lira Oldu

26.02.2026 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Kamu-İş araştırması, açlık sınırının asgari ücreti 5 bin 888 lira aştığını açıkladı.

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) Birleşik Kamu-İş sendikasının araştırmasına göre, açlık sınırı şubatta önceki aya göre bin 877 lira artarak 33 bin 963 lira oldu. Böylece açlık sınırı 28 bin 75 lira olan asgari ücretin 5 bin 888 lira üzerine çıktı. Konuyla ilgili Çağlayan Kağıthane Pazarı'nda ANKA'ya konuşan bir vatandaş, "Ramazan mübarek ay, her şeyi gözün görüyor, evine almak istiyor ama alamıyorsun. Ellerini bir vicdanlarına koysunlar; Cumhurbaşkanımız önce gelsin hanımıyla, bize reva gördüğü maaş ile kendileri geçinebiliyorlarsa biz de geçinelim. 4 tane çocuk bakıyoruz; eğitimleridir, giderleridir, kiralar, faturalar... derken... Bir Meclis'tekiler de gelsin bir ay asgari ücretle geçinsinler, şükretsinler. Biz de şükrediyoruz zaten" dedi. Bir emekli yurttaş da "73 yaşındayım, tekstil işinde çalışıyorum. Yoksa aç kalırım. Ölene kadar çalışacağız" sözleriyle durumunu özetledi.

Birleşik Kamu-İş sendikasının Şubat ayı araştırmasına göre, açlık sınırı bir önceki aya göre bin 877 lira artarak asgari ücretin 5 bin 888 lira üzerine çıktı. Aynı araştırmaya göre 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı da 4 bin 843 lira artarak 104 bin lira sınırına ulaştı.

ANKA Kağıthane ilçesinin Çağlayan mahallesinde kurulan Çarşamba Pazarı'ndaki vatandaşlara mikrofon uzattı, konuya ilişkin görüşlerini sordu.

Asgari ücretli:  Ramazan mübarek ay, herşeyi gözün görüyor, evine almak istiyor ama alamıyosun

Asgari ücretle geçimini sağlayan bir vatandaş, "El insaf diyoruz" diyerek "Pazara çıkıyoruz, gerçekten hiçbir şey alınmıyor. Herkes bizi kıskanıyor, dış ülkeler bizi kıskanıyor ama bizim evimize aldığımız 2 parça bir şey. Bunun da çözümü olmayacak bu saatten sonra çünkü alışmışız. Kaderimize razı olduğumuz müddetçe elimizde böyle poşetle gezineceğiz. Ramazan mübarek ay, her şeyi gözün görüyor, evine almak istiyor ama alamıyorsun. Ellerini bir vicdanlarına koysunlar; Cumhurbaşkanımız önce gelsin hanımıyla, bize reva gördüğü maaş ile kendileri geçinebiliyorlarsa biz de geçinelim. 4 tane çocuk bakıyoruz; eğitimleridir, giderleridir, kiralar, faturalar... derken... Bir Meclis'tekiler de gelsin bir ay asgari ücretle geçinsinler şükretsinler. Biz de şükrediyoruz zaten" şeklinde konuştu.

Emekli:  Emeklinin maaşı 'yok'tur

20 bin lira maaş alan bir emekli "Valla açlığı, tokluğu bilmiyorum, emeklinin maaşı yoktur. 20 bin lirayı kendileri alsınlar. 73 yaşındayım, tekstil işinde çalışıyorum. Yoksa aç kalırım. Ölene kadar çalışacağız" derken bir diğer emekli de, "Emekli olarak aldığımız maaş yetmiyor yalan yok. İstediklerimizi alamıyoruz, imkanı yok. Böyle bakıyoruz neresi ucuz, onu alıyoruz. Alamıyoruz yani. Alıyoruz desek yalan. Alsak bile yarım kilo alıyoruz, 250 elli gram alıyoruz. Durum bu. Görüyorsun işte halimizi" diye konuştu.

Dul maaşıyla geçinen vatandaş: Doğrusu açız

Dul maaşıyla geçimini sağlamaya çalışan bir vatandaş ise en düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılmasına rağmen kendi maaşının 17 bin 800 lirada kalmış olmasına tepki göstererek, "Evimin kirası 18 bin. Pazarda ikinci el eşya satıyoruz, merdiven siliyoruz böyle geçiniyoruz. Doğrusu açız. ('Aç yok' diyenler), onların tuzu kuru da ondan öyle söylüyorlar" dedi.

"Alım gücü zayıfladığı için herhalde serbest piyasayı hissetmeye başladık"

Yoksulluk sınırının üstünde bir maaş aldığını yine de rahatça geçimini sağlayamadığını bir vatandaş ise, "100 lira armudun kilosu. Bir pazara girdiğine ufak tefek bir şeyler aldığında, 2-3 bin liradan aşağı çıkamıyoruz pazardan. İstediğimiz şeyi zaten alamıyoruz; yani böyle doya doya, gözünün gördüğü, istediği her şeyi alamıyorsun. Eskiden tabi alabiliyorduk. Bugün, istediğimiz şeyi, rahat bir alışveriş yapmak bir 5 bin lira koymam lazım pazarda. Ki pazar yani, eskiden pazar dendiğinde lüksün olmadığıydı ama şu an lüksün yerine geçti. Aslında biraz da serbest piyasa; isteyen istediği fiyatı cidden koyabiliyor. Aslında alım gücü zayıfladığı için herhalde serbest piyasayı hissetmeye başladık" şeklinde konuştu.

Bir başka vatandaş ise evlerinde emekli olmadığını, biri sigortasız olmak üzere çalışan çocuklarının geliriyle geçinmeye çalıştıklarını,ancak hükümetten memnun olduklarını dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Asgari Ücret, açlık sınırı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Açlık Sınırı 33 Bin 963 Lira Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Babacan: Yargıyı siyasetin gölgesinden çıkarın Ali Babacan: Yargıyı siyasetin gölgesinden çıkarın
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı 16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
3 ile kuvvetli kar uyarısı Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi 3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi
Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı
Kış Olimpiyatları’na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı
Düşen F-16’dan kafa karıştıran yeni görüntü Havada 2 kere patlamış Düşen F-16'dan kafa karıştıran yeni görüntü! Havada 2 kere patlamış

10:22
Wanda Nara’dan olay hareket Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı
10:18
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
10:09
MSÜ Hava Harp Okulu’nda uyuşturucu soruşturması 9 asker gözaltında
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması! 9 asker gözaltında
10:08
Galatasaray turladı, ülke puanı yükseldi İşte son durum
Galatasaray turladı, ülke puanı yükseldi! İşte son durum
09:49
TFF’nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi
TFF'nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi
09:36
Rusya, İran’a neden yardım etmiyor Putin açık açık söylemiş
Rusya, İran'a neden yardım etmiyor? Putin açık açık söylemiş
07:34
Yürekleri dağlayan detay Kahraman pilot büyük bir faciayı önlemiş
Yürekleri dağlayan detay! Kahraman pilot büyük bir faciayı önlemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 10:26:33. #7.12#
SON DAKİKA: Açlık Sınırı 33 Bin 963 Lira Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.