Üye Girişi
Son Dakika Logo

Acwa Power Türkiye: 2 GW'lık yenilenebilir enerji projelerinde çalışmalar planlandığı gibi ilerliyor

28.04.2026 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Acwa Power Türkiye Genel Müdürü Selim Güven, Sivas ve Taşeli'de yapılacak 2 gigavatlık yenilenebilir enerji projelerinde ön değerlendirmelerin mayısta tamamlanmasını, sürecin haziranda sonuçlandırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Acwa Power Türkiye Genel Müdürü Selim Güven, Sivas ve Taşeli'de yapılacak 2 gigavatlık yenilenebilir enerji projelerinde çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek, 'Ön değerlendirmeleri mayısta tamamlamayı, süreci ise en geç haziranda sonuçlandırmayı hedefliyoruz.' dedi. Güven, Antalya'da düzenlenen 'Enerji Piyasalarında Rekabet ve Regülasyon Zirvesi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Acwa Power arasında şubatta imzalanan 5 gigavatlık yenilenebilir enerji anlaşmasının Faz 1 kapsamındaki 2 gigavatlık projelere ilişkin geliştirme çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Çevre ve sosyal etki çalışmalarının başlatıldığını, danışmanların seçildiğini ve sahada ilk inceleme çalışmalarına geçildiğini ifade eden Güven, ekipman tedarikine yönelik çalışmaların da devam ettiğini vurguladı. Tedarikçilerle ilk görüşmeleri yaptıklarını belirten Güven, mayıs içinde ön değerlendirmeleri yapıp haziran gibi bağlamak istediklerini kaydetti.

3 gigavatlık ikinci faz yatırımlarına ilişkin saha belirleme çalışmalarının Bakanlıkla devam ettiğini aktaran Güven, sahalar belirlenir belirlenmez teknik çalışmalar ve ticari teklif hazırlıklarına başlayacaklarını söyledi. COP31 çerçevesinde ilk ön anlaşmaların yapılmasını ve imzaların atılmasını hedeflediklerini ifade eden Güven, ikinci faz kapsamında batarya enerji depolama çözümlerini de planlamaya dahil ettiklerini belirtti.

Güven, şirket olarak Türkiye'nin 2035 yenilenebilir enerji hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini, Faz 1 ve Faz 2'nin dışında da hedeflerini büyütüp 80 gigavatlık yenilenebilir enerji kapasitesine katkı sağlamak istediklerini dile getirdi. Yeşil hidrojen gibi diğer projeleri de değerlendirebileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Acwa Power, Türkiye, Enerji, Güncel, Sivas, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 14:15:42. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.