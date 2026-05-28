Ada'nın Yüzme Başarısı
Ada'nın Yüzme Başarısı

28.05.2026 10:28
Dikkat eksikliği ve sağlık sorunları ile mücadele eden Ada Kaygusuz, yüzme ile başarılar elde etti.

İSTANBUL'da 3,5 yaşındayken dikkat eksikliği, kas problemi, konuşma ve öğrenme güçlüğü rahatsızlıkları teşhisi konulan Ada Kaygusuz (16), azmiyle dikkat çekiyor. Doktorların yüzmeye yönlendirmesi üzerine ailesiyle birlikte Muğla'ya yerleşen Kaygusuz, son 4 yılda katıldığı yüzme yarışlarında Türkiye şampiyonlukları, ikincilikler ve üçüncülükler elde etti. Kızı Ada'nın suyla hayat bulan bir çocuk olduğunu belirten Sevgi Kaygusuz, "Epilepsi nöbetlerimiz son buldu ve tedavimiz tamamlandı. Sosyalleşmesi, öz güveni, arkadaşlık ilişkileri gelişti, zihinsel-fiziksel sağlığı, kas problemleri gibi birçok rahatsızlığı geride kaldı" dedi.

İstanbul'da yaşayan Gürkan-Sevgi Kaygusuz çiftinin tek çocukları Ada Kaygusuz'a, 3,5 yaşındayken dikkat eksikliği, kas problemi, konuşma ve öğrenme güçlüğü rahatsızlığı teşhisi konuldu. Doktorların önerisiyle yüzme sporuna yönlendirilen Ada'nın kas gelişimini desteklemek ve antrenmanlarını daha sağlıklı sürdürebilmesi amacıyla aile, Muğla'nın Ortaca ilçesine taşındı. Aile için dönüm noktası ise anne Sevgi Kaygusuz'un, Ortaca Öz Gelişim Spor Kulübü yüzme antrenörü Soner Çetin ile tanışması oldu. Çetin'in desteğiyle yüzmeye daha sıkı sarılan Ada, yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen, azmiyle Nevşehir'de 2023'te Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda 50 metre serbest stilde şampiyon, Kayseri'de 2024'te Okul Sporları 50 metre serbest stilde ikinci, 100 metrede üçüncü, Mersin'de 2025'te 100 metrede serbest sitilde ikinci, sırt stilde ikinci, 50 metrede serbest stilde ikinci ve bu yıl Konya'da gerçekleştirilen Özel Çocuklar Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda Yıldız Kızlar 100 metre serbest ve 50 metre sırtüstü kategorilerinde şampiyon oldu.

'ADA, SUYLA HAYAT BULAN BİR ÇOCUK'

Anne Sevgi Kaygusuz, kızı Ada'nın şu an geldiği noktanın doktorları şaşkına uğrattığını belirtip, "Ada, suyla hayat bulan bir çocuk. Yüzme hayatına çok şey kazandırdı. Epilepsi nöbetlerimiz son buldu ve tedavimiz tamamlandı. Sosyalleşmesi, öz güveni, arkadaşlık ilişkileri gelişti, zihinsel-fiziksel sağlığı, kas problemleri gibi birçok rahatsızlığı geride kaldı. Başarılarını yüzmeye borçluyuz" dedi.

Bunun yanı sıra kızının yaşamını ve başarılarını anlatan 'Su damlası Ada' isimli bir kitap yayınladığına dikkati çeken anne Kaygusuz, "Kitabın geliri yazar Melek Kaya Tugay tarafından Bursa'da özel çocuklara bağışlanacak. Bizde burada elde ettiğimiz gelir ile havuzumun eksiklerini tamamlayacağız" diye konuştu.

'KOLLARINI KULLANAMIYORDU, AYAK VURUŞLARI YETERİZDİ'

Antrenör Soner Çetin ise, "Ada, yüzmeye başladığı zaman kollarını kullanan bir sporcu değildi. Ayak vuruşları da yetersizdi. Kollarını aktif hale getirebilmek için suyun içerisinde bacaklarını tutmak zorunda kalıyordum. Kollarını yavaş yavaş kazanmaya başladı. İlk yılımızda Nevşehir'deki şampiyonada zor bir süreç atlattık. İkinci yılımızda 50 metrelik mesafeyi 100 metreye çıkardık. Üçüncü yılımızda buna sırt üstü sitili de ekledik. Konya'da bu yıl serbest sitil mesafesine kadar çıktık. Geçtiğimiz ay benimle birlikte 1 kilometre yüzdü" diye konuştu.

Ada Kaygusuz da "Yüzmeyi ve fitnessi seviyorum. En çok da Soner hocamı seviyorum" dedi.

Kaynak: DHA

