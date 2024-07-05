Adalar'da akülü araçlara operasyon: 43 araç toplatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adalar'da akülü araçlara operasyon: 43 araç toplatıldı

Adalar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Adalar'da yayalaştırılan alanlara giren akülü araçlara karşı operasyon başlattı. UKOME kararına aykırı hareket ettikleri belirtilen 43 akülü araç toplatılıp, Adalar Belediyesi Atölyesi'ne teslim edildi.

05.07.2024 13:44  Güncelleme: 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Adalar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Adalar'da yayalaştırılan alanlara giren akülü araçlara karşı operasyon başlattı. UKOME kararına aykırı hareket ettikleri belirtilen 43 akülü araç toplatılıp, Adalar Belediyesi Atölyesi'ne teslim edildi. Adalar sakinlerinin de şikayet ettiği araçlarla ilgili İBB Başkanı İmamoğlu "Adalar'ı esas çirkin gösteren bir kısım elektrikli araçlar. Bunları temizlememiz lazım" demişti.

Adalar'da faytonların kaldırılmasından sonra "Adabüs-Azmanbüs" tartışması dışında yaşanan bir diğer tartışma da akülü araçlar. Ada sakinleri akülü araçların yaptığı kazalardan şikayet ederek düzenleme istiyor. İBB Başkanı İmamoğlu da "Adalar'ı esas çirkin gösteren bir kısım elektrikli araçlar. Bunları temizlememiz lazım" demişti.

43 akülü araç toplatıldı

Şikayetler üzerine Adalar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa bir çalışma başlattı. UKOME kararları doğrultusunda yayalaştırılan alanlara akülü araçların ve bisikletlerin girişinin yasaklanması ve alan içinde park yapılmaması konusunda yürütülen çalışma sonucu 43 adet akülü araç toplatıldı ve Adalar Belediyesi Atölyesi'ne teslim edildi.

İmamoğlu: "Toplatmamız, temizlememiz lazım" demişti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Adabüs-Azmanbüs" tartışmalarının yoğunlaştığı geçen hafta gazetecilerin soruları üzerine "Adalar'ı esas çirkin gösteren bir kısım elektrikli araçlar. İki, üç, dört tekerlekli şarjlı cihazlarla orada asla ve asla ulaşım hizmeti veremeyecek bir kısım araçlar iş görür durumda ve acayip sayısı artmış. Bunların tümünün toplatılması şart. Hangi araçların, hangi bireysel ihtiyaçlara hizmet edeceği de Adalar'da belli. Bu bağlamda hem Emniyet'in hem Kaymakamlığın hem Valiliğin bir kısım birimleriyle de görüşüyoruz. Bunları temizlememiz lazım" demişti.

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat da Ada ulaşımında yaşanan en büyük sorunun trafiğe  ve büyük kazalara  neden olan bireysel akülü araçlar olduğunun belirtmiş, korsan akülü araçların izinsiz bir şekilde yolcu taşıdığını ve bunun bir sektör haline geldiğine dikkat çekmişti. UKOME kararları doğrultusunda bu araçların toplatılıp Ada dışına çıkarılacağını belirten Akpolat, ücretsiz okul ve pazar servisleriyle mağduriyetleri ortadan kaldıracaklarını da söylemişti.

Kaynak: ANKA

Adalar Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Operasyon, Adalar, Ulaşım, Çevre, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalar'da akülü araçlara operasyon: 43 araç toplatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:21 Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi
14:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?
13:32 UEFA, Merih Demiral’a 2 maç ceza verdi TFF itiraz için CAS’a gidiyor UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi! TFF itiraz için CAS'a gidiyor
13:04 İstanbul sular altında Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı İstanbul sular altında! Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
12:21 Kırgızistan’da darbe girişimi İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup bastırıldı Kırgızistan'da darbe girişimi! İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup bastırıldı
14:01 Bellingham’a verdikleri ceza şaka gibi UEFA’nın adaletsizliğini en iyi özetleyen kare Bellingham'a verdikleri ceza şaka gibi! UEFA'nın adaletsizliğini en iyi özetleyen kare
13:56 Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı
12:32 Kayseri’deki Suriyeli mülteci provokasyonuyla ilgili 28 kişi tutuklandı Kayseri'deki Suriyeli mülteci provokasyonuyla ilgili 28 kişi tutuklandı
12:19 Tasarruf tedbirlerine rağmen 24 milyon liralık tuvalet tadilatı Bakanlık ses getiren iddiayı doğruladı Tasarruf tedbirlerine rağmen 24 milyon liralık tuvalet tadilatı! Bakanlık ses getiren iddiayı doğruladı
12:15 Bu ne çekememezlik Hollandalılar milli futbolcumuzu ’’Hain’’ ilan etti Bu ne çekememezlik! Hollandalılar milli futbolcumuzu ''Hain'' ilan etti
12:02 Rasim Ozan’ın Nagehan Alçı’ya attığı mesajlar ifşa oldu: Seninle ROK’un karısı diye fantezi yapıyorlar Rasim Ozan'ın Nagehan Alçı'ya attığı mesajlar ifşa oldu: Seninle ROK'un karısı diye fantezi yapıyorlar
11:57 Dünya Güzellerim’in ilk bölümümde olay çıktı Bülent Ersoy, Banu Alkan’a öfke kustu: Aptal saptal işler yapıyorsun Dünya Güzellerim'in ilk bölümümde olay çıktı! Bülent Ersoy, Banu Alkan'a öfke kustu: Aptal saptal işler yapıyorsun
11:31 Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak Cumhurbaşkanlığından açıklama var Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 14:52:11. #1.12#
SON DAKİKA: Adalar'da akülü araçlara operasyon: 43 araç toplatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement