Adalar'da akülü araçlara operasyon: 43 araç toplatıldı

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(İSTANBUL)- Adalar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Adalar'da yayalaştırılan alanlara giren akülü araçlara karşı operasyon başlattı. UKOME kararına aykırı hareket ettikleri belirtilen 43 akülü araç toplatılıp, Adalar Belediyesi Atölyesi'ne teslim edildi. Adalar sakinlerinin de şikayet ettiği araçlarla ilgili İBB Başkanı İmamoğlu "Adalar'ı esas çirkin gösteren bir kısım elektrikli araçlar. Bunları temizlememiz lazım" demişti.

Adalar'da faytonların kaldırılmasından sonra "Adabüs-Azmanbüs" tartışması dışında yaşanan bir diğer tartışma da akülü araçlar. Ada sakinleri akülü araçların yaptığı kazalardan şikayet ederek düzenleme istiyor. İBB Başkanı İmamoğlu da "Adalar'ı esas çirkin gösteren bir kısım elektrikli araçlar. Bunları temizlememiz lazım" demişti.

43 akülü araç toplatıldı

Şikayetler üzerine Adalar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa bir çalışma başlattı. UKOME kararları doğrultusunda yayalaştırılan alanlara akülü araçların ve bisikletlerin girişinin yasaklanması ve alan içinde park yapılmaması konusunda yürütülen çalışma sonucu 43 adet akülü araç toplatıldı ve Adalar Belediyesi Atölyesi'ne teslim edildi.

İmamoğlu: "Toplatmamız, temizlememiz lazım" demişti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Adabüs-Azmanbüs" tartışmalarının yoğunlaştığı geçen hafta gazetecilerin soruları üzerine "Adalar'ı esas çirkin gösteren bir kısım elektrikli araçlar. İki, üç, dört tekerlekli şarjlı cihazlarla orada asla ve asla ulaşım hizmeti veremeyecek bir kısım araçlar iş görür durumda ve acayip sayısı artmış. Bunların tümünün toplatılması şart. Hangi araçların, hangi bireysel ihtiyaçlara hizmet edeceği de Adalar'da belli. Bu bağlamda hem Emniyet'in hem Kaymakamlığın hem Valiliğin bir kısım birimleriyle de görüşüyoruz. Bunları temizlememiz lazım" demişti.

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat da Ada ulaşımında yaşanan en büyük sorunun trafiğe ve büyük kazalara neden olan bireysel akülü araçlar olduğunun belirtmiş, korsan akülü araçların izinsiz bir şekilde yolcu taşıdığını ve bunun bir sektör haline geldiğine dikkat çekmişti. UKOME kararları doğrultusunda bu araçların toplatılıp Ada dışına çıkarılacağını belirten Akpolat, ücretsiz okul ve pazar servisleriyle mağduriyetleri ortadan kaldıracaklarını da söylemişti.