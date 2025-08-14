Adalar'da Sürdürülebilir Enerji Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adalar'da Sürdürülebilir Enerji Protokolü İmzalandı

14.08.2025 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalar Belediyesi ve İstanbul Enerji AŞ, iklim değişikliğiyle mücadele için SECAP protokolü imzaladı.

Adalar Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Enerji AŞ işbirliğinde "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP)" protokolü imzalandı.

Adalar Belediyesi Ek Hizmet Binası bahçesindeki imza töreninde konuşan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Adalar'ın sadece İstanbul'un değil tüm dünyanın göz bebeği bir miras alanı olduğunu söyledi.

Akpolat, "Adalar, tarihi köşkleri, zengin biyolojik çeşitliliği, eşsiz kıyı ekosistemleri, yüzyıllara dayanan kültürel birikimi ve çok kültürlü yaşam biçimiyle paha biçilmez bir değere sahip. Ancak bu değer, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine karşı son derece kırılgan bir yapıya da sahip bulunuyor." dedi.

Adalar'da 1500'ün üzerinde dalış yaptığını, son yıllarda canlı çeşitliliğinin azaldığını gördüğünü kaydeden Akpolat, artan deniz seviyesi, sıcak hava dalgaları, aşırı yağış ve biyolojik çeşitliliğin azalmasının Adalar'ın geleceğini tehdit ettiğini anlattı.

Akpolat, Büyükada ve Heybeliada kıyılarındaki su taşkınları ile Burgazada ve Kınalıada'da kıyı çizgilerinin geri çekilmesinin bu değişimin somut göstergesi olduğunu vurgulayarak, "Deniz çayırlarının azalması ve bazı balık türlerinin artık daha az görülmesi, bu ekosistem kaybının deniz altındaki en büyük yansımasıdır. Bilim insanları, küresel sıcaklık artışının 1,5-2 dereceyi aşması halinde pek çok ekosistemin geri dönüşü olmayan zararlar göreceğini söylüyor." diye konuştu.

Küresel bir sorun olan iklim değişikliğiyle mücadelede yerel düzeyde atılan adımların ve toplumsal bilincin yükseltilmesinin önemine işaret eden Akpolat, Adalar'da enerjide verimliliği artırmanın, yenilenebilir enerji kaynaklarını daha fazla kullanmanın, bisiklet ve elektrikli ulaşımı yaygınlaştırmanın, enerji tasarruflu binaların kullanımını teşvik etmenin ve doğa temelli çözümler üretmenin iklim değişikliğinin zararlarını azaltabileceğini söyledi.

İstanbul Enerji AŞ Genel Müdürü Yüksel Yalçın ise su, gıda ve enerji krizinin etkilerine dikkati çekerek, tüm Adalar'da uygulanacak SECAP'ın ilçe halkının kılavuzu haline geleceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar Belediyesi, Yerel Yönetim, istanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Adalar, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalar'da Sürdürülebilir Enerji Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
TÜİK, ’en mutsuz iller’ iddialarını yalanladı TÜİK, 'en mutsuz iller' iddialarını yalanladı
İETT otobüsünden kopan parça akaryakıt istasyonuna düştü İETT otobüsünden kopan parça akaryakıt istasyonuna düştü
Özgür Özel’in Erdoğan’a hakaretine AK Partili Baykoç’tan sert tepki: Son çırpınış Özgür Özel'in Erdoğan'a hakaretine AK Partili Baykoç'tan sert tepki: Son çırpınış
Özel’in sözleri sonrası gündem oldu Çerçioğlu hakkında çok sayıda suç dosyası iddiası Özel'in sözleri sonrası gündem oldu! Çerçioğlu hakkında çok sayıda suç dosyası iddiası
Çanakkale’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti Çanakkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti
İbrahim Tatlıses’ten 2. Megri Megri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri de var İbrahim Tatlıses'ten 2. Megri Megri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de var
Süper Kupa’nın sahibi Paris Saint Germain Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint Germain
Paris Saint-Germain, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa’yı kazandı Paris Saint-Germain, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa'yı kazandı
Samsun’da trafik kazası 8 kişi yaralandı Samsun'da trafik kazası! 8 kişi yaralandı

18:27
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
17:57
Dünyanın gözü Alaska’daki zirvede Trump, Putin’den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak
Dünyanın gözü Alaska'daki zirvede! Trump, Putin'den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak
15:35
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı İşte Erdoğan’dan ilk isteği
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
09:05
Mutluluğu kısa sürdü Aleyna Dalveren’den sitem dolu paylaşım
Mutluluğu kısa sürdü! Aleyna Dalveren'den sitem dolu paylaşım
08:41
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Gürcistan’dan Türkiye’ye böyle getirildi
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Gürcistan'dan Türkiye'ye böyle getirildi
08:28
Ve mutlu son Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’de
Ve mutlu son! Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de
08:23
Kobra Murat’ın kızına takı şöleni Altınlar havada uçuştu, dövizlerden şemsiye yapıldı
Kobra Murat'ın kızına takı şöleni! Altınlar havada uçuştu, dövizlerden şemsiye yapıldı
07:49
Hatay ve Mersin’de orman yangınları ikinci günde Ekipler alevlerin arasında kaldı
Hatay ve Mersin'de orman yangınları ikinci günde! Ekipler alevlerin arasında kaldı
07:16
Savcı Rezan Epözdemir’e gündem olan fotoğrafı sormuş
Savcı Rezan Epözdemir'e gündem olan fotoğrafı sormuş
06:51
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
01:45
14’üncü kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti
14'üncü kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti
01:30
Emlakçıyı arayıp “Arkadaşımı öldürdüm“ diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı
Emlakçıyı arayıp "Arkadaşımı öldürdüm" diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı
00:50
Samsun’da trafik kazası 8 kişi yaralandı
Samsun'da trafik kazası! 8 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 19:40:33. #7.12#
SON DAKİKA: Adalar'da Sürdürülebilir Enerji Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.