Adalar'da Sürdürülebilir Enerji Protokolü İmzalandı

Adalar Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Enerji AŞ işbirliğinde "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP)" protokolü imzalandı.

Adalar Belediyesi Ek Hizmet Binası bahçesindeki imza töreninde konuşan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Adalar'ın sadece İstanbul'un değil tüm dünyanın göz bebeği bir miras alanı olduğunu söyledi.

Akpolat, "Adalar, tarihi köşkleri, zengin biyolojik çeşitliliği, eşsiz kıyı ekosistemleri, yüzyıllara dayanan kültürel birikimi ve çok kültürlü yaşam biçimiyle paha biçilmez bir değere sahip. Ancak bu değer, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine karşı son derece kırılgan bir yapıya da sahip bulunuyor." dedi.

Adalar'da 1500'ün üzerinde dalış yaptığını, son yıllarda canlı çeşitliliğinin azaldığını gördüğünü kaydeden Akpolat, artan deniz seviyesi, sıcak hava dalgaları, aşırı yağış ve biyolojik çeşitliliğin azalmasının Adalar'ın geleceğini tehdit ettiğini anlattı.

Akpolat, Büyükada ve Heybeliada kıyılarındaki su taşkınları ile Burgazada ve Kınalıada'da kıyı çizgilerinin geri çekilmesinin bu değişimin somut göstergesi olduğunu vurgulayarak, "Deniz çayırlarının azalması ve bazı balık türlerinin artık daha az görülmesi, bu ekosistem kaybının deniz altındaki en büyük yansımasıdır. Bilim insanları, küresel sıcaklık artışının 1,5-2 dereceyi aşması halinde pek çok ekosistemin geri dönüşü olmayan zararlar göreceğini söylüyor." diye konuştu.

Küresel bir sorun olan iklim değişikliğiyle mücadelede yerel düzeyde atılan adımların ve toplumsal bilincin yükseltilmesinin önemine işaret eden Akpolat, Adalar'da enerjide verimliliği artırmanın, yenilenebilir enerji kaynaklarını daha fazla kullanmanın, bisiklet ve elektrikli ulaşımı yaygınlaştırmanın, enerji tasarruflu binaların kullanımını teşvik etmenin ve doğa temelli çözümler üretmenin iklim değişikliğinin zararlarını azaltabileceğini söyledi.

İstanbul Enerji AŞ Genel Müdürü Yüksel Yalçın ise su, gıda ve enerji krizinin etkilerine dikkati çekerek, tüm Adalar'da uygulanacak SECAP'ın ilçe halkının kılavuzu haline geleceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.