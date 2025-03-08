Adalet Arayışı: Nurgül Göksu, Depremde Kaybettiği Çocukları İçin Mücadele Ediyor

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Ezgi Apartmanı'nın enkazında üç evladını kaybeden Nurgül Göksu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yaşadığı acıyı ve adalet arayışını, ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Göksu, aranan sanıkların hala yakalanamamasına tepki göstererek, "Ben bir kadın olarak, bir anne olarak yalnızca adalet istiyorum. Biz kadınların yaşadığı acılara duyarsız kalan yetkililerin, bu özel günde yapacakları hiçbir açıklamayı samimi bulmuyorum" dedi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ezgi Apartmanı, 6 Şubat 2023'teki depremde yerle bir oldu. Enkaz altında kalan 35 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında avukat Ahmet Can ve Nesibe Zabun çifti ile henüz 6 aylık bebekleri Asude de vardı. "Olası kastla öldürme ve yaralama" suçlarından 876 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenen Kervan Pastanesi yetkilileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, aylardır aranıyor. Evlatlarını ve torununu kaybeden Nurgül Göksu'nun adalet arayışı sürüyor.

"Evlatlarımı hayattan koparanlar gerekli cezayı alana kadar davamın peşindeyim"

Nurgül Göksu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, yaşadığı acıyı ve adalet arayışını, ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Göksu, şunları kaydetti:

"Bu hayatta bir kadının, bir annenin başına gelebilecek en kötü şey evlatlarını kaybetmektir. Ben üç evladımı kaybederek bu acıyı en derin şekilde yaşıyorum. Evlatlarımı açgözlü insanların, sırf para hırsı yüzünden kaybettim. Acım çok büyük olduğu için mücadelem de çok büyük. Evlatlarımı hayattan koparanlar gerekli cezayı alana kadar Ezgi Apartmanı davasını takip etmeye devam edeceğim. Ben, üç evladımı kaybettim, üç pırlantamı yitirdim.

Adalet sağlansın, adalet yerini bulsun diye bir annenin yapmayacağı bir şeyi yaptım: Ezgi Apartmanı enkazında tam 12 gün boyunca delil nöbeti tuttum. Peki sonuç? İş yeri sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel tam iki yıldır firari. Üstelik hiçbir arama yapılmadığı o kadar belli ki… O kadar rahatlar ki iş yerlerine, şirketlerine gidip yönetim kuruluna seçilebiliyorlar. Tüm deprem davalarındaki firariler için söylüyorum: O kadar rahatlar ki hiçbir şey olmamış gibi ellerini kollarını sallayarak hayatlarına devam ediyorlar. Çünkü onları gerçekten arayan yok. Eğer arandıklarını bilseler, en azından tedirgin olurlardı. Ama biliyorlar ki kimse peşlerinde değil.

Ben bir kadın olarak, bir anne olarak yalnızca adalet istiyorum. Biz kadınların yaşadığı acılara duyarsız kalan yetkililerin, bu özel günde yapacakları hiçbir açıklamayı samimi bulmuyorum."

Ezgi Apartmanı'nda yargılama ne aşamada?

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki Ezgi Apartmanı ilk depremde yerle bir olmuştu. Enkazda 35 kişi yaşamını yitirmişti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklardan apartmanda faaliyet gösteren Kervan Pastanesi'nin yetkilisi firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden tutuklu sanık Ertan Danacı hakkında 35 kez "Olası kastla kasten öldürme" ve "Olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar, tutuksuz yargılanan sanık müteahhit Yakup Aktaş ve sanık fenni mesulü Mehmet Tekin hakkında ise "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8 aydan 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep etti.

Öte yandan Başsavcılık, bilirkişi raporunda kusur atfı yapılan ve yapının inşa edildiği dönemde Kahramanmaraş Belediyesi'nde görev yapmakta olan Fahri Yiğitoğlu, Veli Çiftaslan, Mehmet Dişçeken ile Kervan Pastahanesi'nde yapılan tadilatlara ilişkin onay işlemi yapan Onikişubat Belediyesi'nde görev yapmakta olan şüpheliler; Sait Avşar, Ali Gemci, Mehmet Akif Canlı, Mustafa Şirikçi hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı.

Kamu görevlilerinin yargılandığı davanın 24 Ocak'ta görülen duruşmasında, mahkeme heyeti, kamu görevlileri hakkındaki dosyanın ana dosya ile birleştirilmesine karar vererek, duruşmayı 4 Nisan'a ertelemişti.