Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adalet Arayışı: Yangın Davası Süreci

24.03.2026 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yangında hayatını kaybedenler için sorumluların yargılanmasını talep eden avukat, mücadele edeceklerini belirtti.

'TÜM SORUMLULAR YARGI ÖNÜNE ÇIKANA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ'

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikası yangınına ilişkin davanın ilk duruşması öncesi, mağdur aileler adına açıklama yapan Avukat Sevgi Evren, "Kaçak binaya yıkım emri verip uygulamayanlar, şikayetlere rağmen denetim yapmayan Çalışma Bakanlığı müfettişleri ve belediye yetkilileri neden hala görevlerinin başındalar? Gerekçeleriyle birlikte isim isim savcılığa sorumlular listesi vermemize rağmen neden hala ifadeye bile çağrılmadılar? Yıkım emri verip verip kaçak binada üretim yapılmasına göz yumanlarla katliamın hemen ardından binanın yıkılmasını sağlayanlar aynı kişiler ve delillerin yok edilmesine yönelik bu hamlelerini hiç unutmayacağız ve tüm sorumlular yargı önüne çıkana kadar mücadele edeceğiz" dedi.

'HER YETKİLİ YARGILANMALI'

Avukat Evren, her bir yetkilinin yargılanması gerektiğini ifade ederek, "Duruşmanın 'güvenlik' bahanesiyle adliyeden alınarak bir cezaevi kampüsüne hapsedilmesi, bu davanın toplumun gözünden kaçırılmak istendiğinin de kanıtıdır. 18 yaşından küçük çocuklarını, annelerini ve kardeşlerini kaybeden aileler olarak soruyoruz. Kimi, kimden koruyorsunuz? Tehlikeli kimyasallarla çalışan, ruhsatsız ve kayıt dışı çocuk işçi çalıştıran bu 'ölüm tesisinin varlığına göz yuman her bir yetkili yargılanmalıdır" diye konuştu.

'ADALET ARAYIŞIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Evren, ayrıca, "Bu yıkım kararını uygulamayan belediye başkanlarından zabıtalara, denetim görevini yapmayan bakanlık yetkililerinden şirket ortaklarına kadar herkes yargı önüne çıkmalıdır. Birlikte kazandınız, ihlallelere, ihmallere göz yumdunuz, birlikte sorumlu olacaksınız. Biz sevdiklerini kaybeden aileler olarak; vardiya amirinden belediye başkanına, marka sahiplerinden müfettişlere kadar her bir sorumlunun hesap vermesini istiyoruz. Davamızı cezaevi kampüslerine de götürseniz, dünyanın öbür ucuna da götürseniz adalet arayışımızdan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 12:23:20. #.0.4#
SON DAKİKA: Adalet Arayışı: Yangın Davası Süreci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.