Adalet Bakanı: Çocuk Teslimine Son Veren Uygulama Yaygınlaştırıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 90 yıllık icra yoluyla çocuk teslimine son veren uygulamanın, Türkiye genelinde yaygınlaştırıldığını vurgulayarak, buna ilişkin özel rehberin, uygulayıcı tüm taraflara ulaştırıldığını bildirdi.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık tarafından UNICEF Türkiye ve Başkent Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEKAMER) paydaşlığında "Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlam ve Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesi Sürecine İlişkin Rehber" hazırlandı.

Rehberle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Tunç, "Bakanlığımız, toplumsal bir acıya son veren uygulama ile ilgili özel rehber hazırlayarak uygulayıcı tüm taraflara ulaştırdı." ifadesini kullandı.

Bakan Tunç, hazırlanan rehberde çocuğun üstün yararını gözettiklerini vurguladı.

Bakanlık tarafından çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinde görev alan müdür, uzman ve zabıt katiplerine mevzuatı ve iş akışı adımlarını öğrenmeleri, ayrıca bu konuda bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla çok sayıda yüz yüze ve çevrim içi eğitim verildiğine işaret eden Tunç, eğitimleri tamamlayıcı nitelikteki rehberin, uygulayıcıların, söz konusu işlemleri usulüne uygun ve çocuğun üstün yararını esas alacak şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla hazırlandığını belirtti.

"Çirkin görüntülere son verdik"

Bakan Tunç, yeni uygulama kapsamında çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemlerin, çocuk dostu şekilde oluşturulan çocuk görüşme merkezlerinde uzmanlar vasıtasıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

"90 yıllık icra yoluyla çocuk teslimine son veren uygulama Türkiye genelinde yaygınlaştırıldı." ifadesini kullanan Bakan Tunç, şunları aktardı:

"Başkanlığımızca yürütülen icra yolu ile çocuk teslimine son veren uygulamaya geçilen 592 adliyenin 167'sinde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerince, 425'inde ise Bakanlığımızca belirlenen hukuk mahkemeleri yazı işleri müdürlüklerince çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair iş ve işlemler yerine getiriliyor.

Bu uygulama ile çocukların kolluk güçleriyle anne veya babadan koparıldığı çirkin görüntülere son verdik. Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin kararların uygulamasını icra dairelerinden aldık, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine verdik. Görüşme merkezlerinde psikologlar, sosyal çalışmacılar, pedagoglar, rehber öğretmenler vasıtasıyla çocuk teslimleri yapılıyor. Bakanlığımız bu hizmeti ücretsiz gerçekleştiriyor."

Çocuk görüşme merkezlerinin fiziki yapısına dair bilgi de veren Bakan Tunç, merkezlerin mümkün olduğu kadar çocukların ebeveynleri ile kaliteli zaman geçirmesine imkan sağlayacak park, bahçe ve içinde sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü yerlerde ya da bu yerlere yakın olacak şekilde belirlendiğini kaydetti.

4 bin rehber kitap taraflara dağıtıldı

Adli süreçlerde çocuk haklarının gözetilmesi ve çocuklara yönelik koruyucu, destekleyici tedbirlerin alınması amacıyla yürütülen uygulama kapsamında 4 bin kitap basıldı. Kitaplar, aile mahkemelerine ve ilgili kurumlara dağıtıldı.

Kitabın dijital haline Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığının web sitesinden de ulaşılabilecek.