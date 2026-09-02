Adalet Bakanı Gürlek İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde Adli Yıl Açılış Programı'na katılacak

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde düzenlenecek İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde düzenlenecek Adli Yıl Açılış Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İzmir'de gerçekleştirilecek Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek, "Milli Bilinç ve Güçlü Türkiye Buluşması"na katılacak.

(İzmir/17.00/19.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dünya Havalimanları Konseyi Müşteri Deneyimi Zirvesi ile TEM Bağlantı Yolu Trabzon Millet Bahçesi Kavşağı Açılış ve Ümraniye Alt Geçidi Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek, Beykoz Belediyesi'ne ziyarette bulunacak.

(İstanbul/10.00/12.00/15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Limanı açıklarında batan gemiyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Lefkoşa)

2-? ABD'nin İran'a yeniden başlattığı saldırılar, İran'ın karşı saldırıları ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Erol Özvar, Arap Ligi Devletleri Ankara Büyükelçileri ile toplantıya katılacak.

(Ankara/11.00)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 5. haftasına; Vanspor FK-Batman Petrolspor, Ekenler Beton Sivasspor-Mardin 1969 ve Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Metro Holding Kayserispor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Van/17.00/Sivas/İstanbul/20.00)

2- CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek final etabı, Çekya'da oynanacak Sırbistan-Yunanistan ve İtalya-İsveç maçlarıyla başlayacak.

(Brno/17.00/20.00)

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi Danimarka ile hazırlık maçı yapacak.

(Ankara/17.00)

4- Fenerbahçe Kulübü ile Nesine arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Chobani Stadı'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.