Adalet Bakanı Gürlek'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: - Son Dakika
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Adalet Bakanı Gürlek'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı:

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- "Ülkemize çağ atlatan eser ve hizmet siyasetimizin birikimiyle kutlu yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhuriyetimizin ikinci asrına damga vuracak 2053 ve 2071 Türkiye'sini inşası için var gücümüzle çalışıyoruz"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Ülkemize çağ atlatan eser ve hizmet siyasetimizin birikimiyle kutlu yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhuriyetimizin ikinci asrına damga vuracak 2053 ve 2071 Türkiye'sini inşası için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürlek, Cumhuriyet'in ilanının 103. yılına ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ülkemize çağ atlatan eser ve hizmet siyasetimizin birikimiyle kutlu yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhuriyetimizin ikinci asrına damga vuracak 2053 ve 2071 Türkiye'sini inşası için var gücümüzle çalışıyoruz. Ecdadımızdan aldığımız ilhamla mevcut kazanımlarımızı daha ileriye taşımaya, sınırlarımıza sığmayan ve coğrafyamızı aşan işlere imza atmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadele kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gürlek'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: - Son Dakika
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