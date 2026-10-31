Adalet Bakanı Gürlek'ten Hakkari'de şehit olan asker için taziye mesajı - Son Dakika
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Adalet Bakanı Gürlek'ten Hakkari'de şehit olan asker için taziye mesajı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hudut geçiş olayına müdahale sırasında açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü için taziye mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hudut geçiş olayına müdahale sırasında açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü için taziye mesajı yayımladı.

Gürlek, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hudut geçiş olayına müdahale sırasında açılan ateş sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'ye yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabb'im mekanını cennet, makamını ali eylesin. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: AA
Akın GürlekYüksekovaHakkariPiyadeGürlekGüncelSon Dakika

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