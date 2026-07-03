AB'yi arayan dolandırıcılık şebekesine operasyon - Son Dakika
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AB'yi arayan dolandırıcılık şebekesine operasyon

03.07.2026 11:29  Güncelleme: 11:31
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Maslak'ta kurdukları çağrı merkezi üzerinden Avrupa ülkelerindeki kişileri arayarak kendilerini polis, savcı ve asker olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyon yapıldığını duyurdu.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Maslak'ta kurdukları çağrı merkezi üzerinden Avrupa ülkelerindeki kişileri arayarak kendilerini polis, savcı ve asker olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyon yapıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; İçişleri Bakanlığımızla güçlü koordinasyon içinde, uluslararası suç organizasyonlarına, siber dolandırıcılık ağlarına ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Çekya adli makamlarınca uluslararası adli yardımlaşma kapsamında iletilen bilgi ve belgeler doğrultusunda; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen soruşturma neticesinde uluslararası bir dolandırıcılık şebekesi çökertilmiştir."

İstanbul'da kurulan bir çağrı merkezi üzerinden yapay zeka destekli yazılımlar kullanılarak Avrupa ülkelerinde yaşayan kişileri polis, savcı, asker ve banka görevlisi sıfatlarıyla arayan şüphelilerin; çok sayıda Çekya vatandaşını ve Avrupalıyı dolandırarak yüksek miktarda haksız menfaat temin ettikleri anlaşılmıştır. Maslak'ta bir iş merkezinde faaliyet gösterdiği belirlenen çağrı merkezinde, 80 yabancı uyruklu şahsın bulunduğu; mağdurlardan elde edilen suç gelirlerinin banka hesapları ve kripto varlık platformları üzerinden transfer edilerek aklanmaya çalışıldığı belirlenmiştir.

Bu kapsamda İstanbul'da eş zamanlı 3 ayrı adrese operasyon düzenlenmiş; suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konulmuştur. Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonu başarıyla icra eden İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimizi tebrik ediyorum. Suçla mücadelede ulusal ve uluslararası iş birliğimizi güçlendirerek, hukuk güvenliğini ve kamu düzenini koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel AB'yi arayan dolandırıcılık şebekesine operasyon - Son Dakika

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