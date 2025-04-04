Adalet Bakanı'ndan Mahir Polat'ın Sağlık Durumu Hakkında Açıklama - Son Dakika
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Adalet Bakanı'ndan Mahir Polat'ın Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri duyurdu. Polat, yüksek tansiyon nedeniyle risk altında olduğu belirtilirken, sağlık hizmetlerinin eksiksiz sağlandığı vurgulandı.

04.04.2025 17:14  Güncelleme: 18:48
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(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Silivri Cezaevi'nden hastaneye sevk edilerek anjiyo edilen ve taburcu olduktan sonra yeniden cezaevine gönderilen tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumuna ilişkin olarak, "Adı geçen tutuklu, bugün itibariyle sağlık durumunun tespiti açısından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki hastaneye sevk edilmiş, burada yapılan tetkiklerin ardından alınan Sağlık Kurulu Kararı gereğince Adli Tıp Kurumu'na sevki kararlaştırılmıştır. Ceza infaz kurumlarında bulunan bütün tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerine erişimi yasal güvenceler çerçevesinde titizlikle sağlanmaktadır. Bu konuda herhangi bir ihmal veya gecikme söz konusu değildir" ifadesini kullandı.

Silivri Cezaevi'nden hastaneye sevk edilerek anjiyo edilen ve taburcu olduktan sonra yeniden cezaevine gönderilen tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın avukatı, sağlık durumunda riskin devam ettiğini duyurdu. Polat'ın tansiyonun ölümcül düzeyde yüksekldiğini, hipertansiyon nedeniyle de kalp, beyin ve böbrekler açısından riski altında olduğunu bildirdi.

"Herhangi bir ihmal veya gecikme söz konusu değil"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Polat'ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumuyla ilgili spekülatif bazı paylaşımlar ve iddialar gündeme getirilmektedir" dedi. Tunç, şunları kaydetti:

"29 Mart 2025 tarihinde sağlık şikayetleri üzerine önce kurum polikliniğinde ilk müdahalesi yapılan ve ardından Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman hekimlerce gerekli tüm tetkik ve tedavileri eksiksiz şekilde gerçekleştirilen tutuklu Mahir Polat'ın sağlık durumu hekimler tarafından dikkatle takip edilmektedir. Bu süreçte, hekimlerin uygun bulması üzerine hastaneden taburcu edilen tutuklunun Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sağlık kontrolleri ve ilaçla tedavisi devam etmektedir. Adı geçen tutuklu, bugün itibariyle sağlık durumunun tespiti açısından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki hastaneye sevk edilmiş, burada yapılan tetkiklerin ardından alınan Sağlık Kurulu Kararı gereğince Adli Tıp Kurumu'na sevki kararlaştırılmıştır. Tüm bu süreçlerde tutuklunun bütün kontrolleri, tedavisini gerçekleştiren hekimlerin raporları doğrultusunda eksiksiz şekilde yerine getirilmektedir. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Önemle belirtmek gerekir ki; Ceza infaz kurumlarında bulunan bütün tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerine erişimi yasal güvenceler çerçevesinde titizlikle sağlanmaktadır. Bu konuda herhangi bir ihmal veya gecikme söz konusu değildir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adalet Bakanı'ndan Mahir Polat'ın Sağlık Durumu Hakkında Açıklama - Son Dakika

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