Adalet Bakanı'ndan Yargı Teşkilatına Yeni Düzenlemeler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adalet Bakanı'ndan Yargı Teşkilatına Yeni Düzenlemeler

17.02.2026 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Gürlek, yargının yapısal sorunlarına çözüm arayacak yeni adımlar atacaklarını duyurdu.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yayımladığı videolu mesajda hakim, savcı ve avukatlara seslenerek, yargı teşkilatında yapısal düzenlemeler ve özlük haklarına ilişkin yeni adımlar atılacağını açıkladı. Gürlek, "Güçlü bir adalet sistemi ancak aynı ideale inanan, birbirine güvenen ve sorumluluğu birlikte taşıyan güçlü bir teşkilatla mümkündür" dedi.

Kendisinin de 20 yıl boyunca hakim ve Cumhuriyet savcısı olarak görev yaptığını hatırlatan Gürlek, "Güçlü bir adalet sistemi ancak aynı ideale inanan, birbirine güvenen ve sorumluluğu birlikte taşıyan güçlü bir teşkilatla mümkündür. Sizler bu teşkilatın omurgasısınız. Bu kurumun yükünü omuzlayan ve itibarını ayakta tutan sizlersiniz. Bugün sizlerle aynı kürsüde görev yapmış, aynı dosyaların arasında sabahlamış, aynı vicdani muhasebeleri yaşamış bir meslektaşınız olarak hitap ediyorum. Adliye koridorlarının sesini, kalemin bitmeyen mesaisini bilirim. Dosyaların yalnızca sayılardan ibaret olmadığını, her birinin bir insan hayatına dokunduğunu bilirim" ifadelerini kullandı.

Yargı teşkilatının iş yükünün farkında olduğunu dile getiren Gürlek, göreve geldikleri andan itibaren yapısal sorunların çözümü için çalışma başlattıklarını söyledi.

"İstişare, sahaya kulak verme ve veriye dayalı karar alma"

Bakan Gürlek, iş yükü analizlerinin yeniden yapılacağını, norm kadro sisteminin güncelleneceğini ve performans ölçütlerinin daha adil ve objektif bir zemine oturtulacağını kaydetti.

Hakim ve savcıların mesleki gelişimini güçlendirecek uzmanlaşma ve eğitim modellerinin hayata geçirileceğini belirten Gürlek, adalet personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi için somut adımlar atılacağını ifade etti.

Yönetim anlayışlarının, "istişare, sahaya kulak verme ve veriye dayalı karar alma" ilkelerine dayandığını vurgulayan Gürlek, kurum içinde şeffaflığın artırılacağını, liyakatin esas alınacağını ve kurumsal aidiyetin güçlendirileceğini söyledi.

"Adalet yalnızca kanunu doğru uygulamak değildir, kendi teşkilatımız içinde hakkaniyeti yaşatmaktır" diyen Gürlek, mesleki itibarın daha da yukarı taşınacağını dile getirdi."

"Barolarla daha yakın ve düzenli istişare mekanizmaları kurulacak"

Adalet Bakanı Gürlek, mesajında avukatların yargının üç sacayağından biri olduğunu belirterek, "Hakim hüküm kurar, savcı iddia eder ancak savunma güçlü olduğunda adalet gerçek anlamda hayat bulur" dedi. Avukatların mesleklerini güven içinde ve saygınlıkla sürdürebilmeleri için gerekli ortamın güçlendirileceğini ifade eden Gürlek, barolarla daha yakın ve düzenli istişare mekanizmaları kurulacağını, fiziki şartlardan dijital erişime kadar her alanda işbirliğinin artırılacağını kaydetti.

Gürlek, konuşmasının sonunda yargı teşkilatının büyüklüğüne dikkati çekerek, 26 bin 765 hakim ve savcı, 96 bin 53 adalet personeli, 83 bin 929 ceza ve tevkifevleri personeli ile 208 bin 223 avukattan oluşan "büyük bir adalet ailesi" olduklarını belirtti. "Birlikte başaracağız, birlikte güçleneceğiz" diyen Gürlek, tüm yargı mensuplarını ve savunma makamını selamlayarak sözlerini tamamladı.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Güncel, Gürlek, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı'ndan Yargı Teşkilatına Yeni Düzenlemeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Üniversitede pompalı tüfekle vurduğu eski eşinin son anlarını kaydedip yakınlarına göndermiş Üniversitede pompalı tüfekle vurduğu eski eşinin son anlarını kaydedip yakınlarına göndermiş
20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi 20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi
Dünya yıldızından ’’Onu görürsem huzur içinde ölebilirim’’ diyen hayranına büyük jest Dünya yıldızından ''Onu görürsem huzur içinde ölebilirim'' diyen hayranına büyük jest
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı

13:24
Fatih Terim’den Galatasaray taraftarını mest eden sözler
Fatih Terim'den Galatasaray taraftarını mest eden sözler
13:06
Orkun Kökçü Benfica’yı pişman etti
Orkun Kökçü Benfica'yı pişman etti
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:30
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar
14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
12:22
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
12:20
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 13:29:48. #7.11#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı'ndan Yargı Teşkilatına Yeni Düzenlemeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.